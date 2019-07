Qatar Airwayslance l’Ultramoderne Airbus A350 en Tunisie

Lundi 22 Juillet 2019



Communiqu de Presse -

Qatar Airways a le plaisir dannoncer laugmentation de ses capacits de vol vers Tunis pour la saison estivale de cette annejusquau mois doctobre, par lutilisation dun Airbus A350-900 dernier cri, le premier et le seul A350 desservir la Tunisie, afin de pouvoir satisfaire la demande grandissante des passagers. Les vols rguliers entre Doha et Tunis taient auparavant oprs par un Boeing 787 Dreamliner.Le directeur gnral du groupe Qatar Airways, Son Excellence M. Akbar Al Baker, a dclar : En utilisant un avion de dernire gnration entre Doha et Tunis, lAirbus A350-900, nous nous sommes engags amliorer lexprience passager globale, qui est en partie associ lexprience et aux services bord.Cest un moment de fiert pour Qatar Airways, puisquelle devient la premire compagnie arienneofficielle voyager avec lAirbus A350 vers Tunis, et nous avons hte de continuer notre excellent service cinq toiles et daccueillir nos passagers bord.Lavion Airbus A350-900 comporte un total de 283 siges, avec 36 siges en Business Class et 247 en classe conomique. Grace au design de la cabine extra large, les passagers bord se voient offrir un ingalable confort dans les deux cabines, avec des lits totalement plats en Business Class et des siges spacieux en classe conomique.Avec des crans tactiles hautedfinition et une fonction double cran qui permet un visionnage simultan, les passagers peuvent profiter dinnombrables programmes de loisirs avec le systme de divertissement Oryx One prim, mais aussi se connecter internet grce au service Wi Fi OnAir.En 2014, la compagnie arienne devient partenaire privilgie de Airbus, car elle est la premire compagnie dans le Monde a permettre des vols utilisant les diffrents modles du constructeur arien, notamment avec le lancement de l'Airbus 350-900.Une compagnie arienne plusieurs foisrcompense, Qatar Airways a t nommeWorlds Best Airline au 2019 World Airline Awards, administr par lorganisme de notation du transport arien.Elle a aussitnomm Worlds Best Airline in the Middle East, Worlds Best Business Class, Worlds Best Business Class Seat, Best First Class Lounge in the Middle East, Best Business Class Lounge in the Middle East, Best Cabin Crew in the Middle East, Best Economy Class in the Middle East, Best Business Class Catering in the Middle East, Best Airline Cabin Cleanliness in the Middle East, et Best Business Class in the Middle East.Qatar Airways est la seule compagnie arienne avoir reu cinq fois le trs convoit prix SkytraxAirline of the Year, qui est reconnu comme tant le Graal dans lindustrie arienne.Qatar Airways opre actuellement avec une flotte de plus de 250 avions via son hub, Hamad International Airport (HIA) vers plus de 160 destinations travers le monde. Qatar Airways a rcemment lanc une multitude de nouvelles destinations excitantes notamment Rabat au Maroc ; Izmir en Turquie ;Malte ; Davao aux Philippines et Lisbonne au Portugal pour ne citer queux. La compagnie arienne ajouter de nouvelles destinations a son tendu rseau de destinations la seconde moiti de 2019, notammentLangkawi en Malaysie.