الإعلان عن نتائج المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين دورة 2019

Lundi 15 Juillet 2019
وات - يتم الإعلان اليوم الاثنين بداية من الواحدة بعد الزوال، عن نتائج الاختبارات للمناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين لدورة 2019، وفق بلاغ نشرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتنشر نتائج الاختبارات عبر الموقع الالكتروني المخصص للمهندسين www.cningenieur.rnu.tn وداخل مراكز الاختبارات الكتابية.
ويتعين على المترشحين المقبولين تعمير بطاقة الاختيارات عبر الانترنات على نفس الموقع، اليوم الاثنين، ابتداء من الثانية بعد الزوال إلى غاية الاثنين المقبل 22 جويلية 2019 مع منتصف النهار، حتى لا يفقدوا حقهم في النتيجة المتحصل عليها، وفق الوزارة.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد فتحت في شهر أفريل الماضي باب قبول المطالب للترشح لأربع مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين لدورة 2019 في الرياضيات، والفيزياء والكيمياء، والتكنولوجيا، والبيولوجيا والجيولوجيا.
وتنشر نتائج الاختبارات عبر الموقع الالكتروني المخصص للمهندسين www.cningenieur.rnu.tn وداخل مراكز الاختبارات الكتابية.
ويتعين على المترشحين المقبولين تعمير بطاقة الاختيارات عبر الانترنات على نفس الموقع، اليوم الاثنين، ابتداء من الثانية بعد الزوال إلى غاية الاثنين المقبل 22 جويلية 2019 مع منتصف النهار، حتى لا يفقدوا حقهم في النتيجة المتحصل عليها، وفق الوزارة.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد فتحت في شهر أفريل الماضي باب قبول المطالب للترشح لأربع مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين لدورة 2019 في الرياضيات، والفيزياء والكيمياء، والتكنولوجيا، والبيولوجيا والجيولوجيا.
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|Quarts de Finale
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|Benin
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|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
|-
|Nigeria
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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