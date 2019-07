CAN 2019: Tunisair - Les vols supplémentaires partiront le samedi 13 juillet à 23h00

Samedi 13 Juillet 2019



Communiqué de Presse -

Tunisair a mis en place des vols supplémentaires pour permettre aux supporters de l'équipe nationale d'assister à la rencontre Tunisie Sénégal qui aura lieu le 14 juillet au Caire.Les billets sont disponibles au niveau des points de ventes Tunisair (l'agence Tunisair jean Jaurès étant ouverte exceptionnellement jusqu'a 19h) et au niveau de toutes les agences de voyages agréées.Les vols supplémentaires partiront le samedi 13 juillet à 23h00 du terminal 1 de l'aéroport de Tunis Carthage et le retour aura lieu le 15 juillet à 02h30 du matin de l'aéroport du Caire (présence à l'aéroport du Caire à partir de 23h30 le dimanche 14 juillet).Afin de faciliter les transferts des supporters entre l'aéroport et le stade et de leur garantir les meilleures conditions d'hébergement dans des hôtels durant la journée, Tunisair et la Ftav s'associent et mettent à votre disposition un stand au niveau du terminal 2 le 13 juillet à partir de 14h pour vous permettre éventuellement d'acheter auprès d'agences de voyages agréées et sélectionnées par la FTAV les transferts par bus, l'hébergement dans un hôtel selon la catégorie souhaitée avec la possibilité d'ajouter des excursions pendant la matinée du 14.