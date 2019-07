Forum des médias pour la paix à Paris pour l’établissement d’un réseau de journalistes qui accompliront le journalisme de Paix

Jeudi 11 Juillet 2019



Communiqu de Presse -

Le 6 juillet, le deuxime Forum des Mdias pour la Paix en France a eu lieu Cocoon Nation - Auguste Paris, autour du thme Quest-ce que le journalisme de paix?. Une vingtaine de participants taient prsents y compris des journalistes et des citoyens, le forum a tourn autour de la recherche dun plan daction pratique pour accomplir le journalisme de paix .Le 2me Forum des mdias pour la paix a propos un temps afin de discuter des moyens pour les journalistes de pratiquer le journalisme de paix en diffusant des articles de presse relatifs la paix.Makaila Nguebla, journaliste et bloggeur, de la Maison des journalistes a dclar : Nous pouvons nous rapprocher de la paix sur terre si les journalistes de ce monde font tous leffort de construire un rseau de paix individuel , et a elle-mme propos lide de crer un rseau de paix des journalistes , ce qui lui a valu lapprobation de beaucoup de participants, quils soient journalistes ou simples citoyens.Sakher Edris, journaliste et secrtaire gnral de lAssociation des Journalistes Syriens,galement de la Maison des journalistes a ajout : En tant que syrien, je me rends vraiment compte de la valeur du journalisme de paix. Les mdias du monde ont tendance publier des articles sur la violence, les conflits, la ngativit et le sensationnel. Je pense que les mdias peuvent jouer un grand rle dans laccomplissement de la paix sils publient des articles plus quilibrs et plus justes.Et dajouter encore : La majorit des pays de ce monde clament tre une rpublique, cependant il semble quils entravent le travail de paix en tant de fausses rpubliques, dans le sens o beaucoup de leaders cherchent contrler la socit civile pour leur propre profit, largent et le pouvoir. Je pense quun monde meilleur viendra si les enfants qui guideront le futur apprennent les valeurs de coexistence et de paix depuis leur plusjeune ge .Philippe Triay, journaliste France Tlvisions, a insist sur la ncessit de construire un rseau de paix de journalistes et de cooprer avec HWPL en disant : La plupart du temps, les journalistes ont du mal choisir le thme des articles quils rdigent parce que les diteurs sont ceux qui dcident de ce genre de chose. Cest pourquoi, je crois aussi que la construction dun rseau de paix indpendant pour les journalistes, avec HWPL, nous permettrait de pratiquer ce journalisme de paix avec un grand volume dinformations mais en dehors du cadre du pouvoir et des intrts de la socit.Sarah Manar, 25 ans, avocate, a comment: Je pense que lide dun rseau de paix de journalistes vaut la peine dtre considre, et ce sera un bon moyen de mettre rellement en pratique le journalisme de paix. Et galement dajouter : Je me suis aussi rendu compte que les journalistes ne peuvent pas crire seulement ce quils veulent. Je pense que ce serait vraiment bien si les journalistes taient mis dans des conditions o ils peuvent crire des articles pour le bien commun, pour les citoyens et la valeur de coexistence, mais en-dehors des intrts politiques et sociaux. Et je pense que ce rseau de paix des journalistes serait une premire tape pour y parvenir.Wahib-Lucas Makhlouf, coordinateur du Dpartement de relations publiques de HWPL a rpondu ces dclarations : En prparant lvnement cette fois-ci, ctait impressionnant de voir les journalistes tudier leur propre rle pour accomplir non seulement le journalisme de paix mais aussi la paix elle-mme. Je pense que construire un rseau de paix de journalistes est une excellente ide et HWPL est prt cooprer pour faire de cette ide une ralit si les journalistes le veulent.HWPL, lorganisation lorigine de ce forum, est une ONG internationale affilie lECOSOC de lONU avec un statut consultatif. HWPL a organis beaucoup dactions visant planter la valeur de la paix dans chaque secteur de la socit : la politique, le social, la religion, etc. En effet, il y a eu 40 forums pour la paix de HWPL organiss depuis novembre 2016 pour faciliter le journalisme de paix et les couvertures de presse relatives la paix avec 176 journalistes de 22 pays.