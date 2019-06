Le co-fondateur de Jumia au « Tunisia Investment Forum »

Vendredi 21 Juin 2019



Jumia était invité d’honneur au Tunisia Investment Forum qui s’est déroulé les 20 et 21 juin 2019 à Tunis. Ce forum, organisé par le ministère du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale en collaboration avec Foreign Investment Promotion Agency – FIPA Tunisie – a pour objectif de renforcer l’attractivité de la Tunisie auprès des investisseurs internationaux.Outre la présence de nombreux membres du gouvernement dont le Chef du Gouvernement, Youssef Chahed, le forum a compté la participation de Jeremy Hodara, co-fondateur de Jumia, comme intervenant de la cérémonie d’ouverture, ainsi que de plusieurs autres hommes d'affaires tunisiens et étrangers. A cela, il faut ajouter de nombreux invités d'institutions financières et d'organismes d'investissement internationaux.Jeremy Hodara a déclaré à cette occasion : « J’étais honoré par l’invitation de Mr le Chef du Gouvernement au Tunisia Investment Forum. Le Forum 2019 constitue l'occasion de mettre en avant le climat favorable pour l'investissement en Tunisie. La classe moyenne Tunisienne dispose en effet d’une réelle appétence pour le e-commerce. En deux ans, Jumia Tunisie est ainsi passé de 20 employés à 200 avec plus de 2000 emplois indirects supplémentaires. Par ailleurs, la qualité des ressources humaines est indéniable, plusieurs talents tunisiens occupent aujourd’hui des postes clé au sein de Jumia Group ». Le co-fondateur de Jumia ajoute : « Ma visite au forum coïncide avec l’Anniversaire de Jumia qui débutera le 24 Juin. Cet événement, comme tous les autres grands évènements Jumia, constitue une immense opportunité pour les Tunisiens afin de découvrir les services et les offres de Jumia. »