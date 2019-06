Omnyati: La mode au service du rêve

Samedi 15 Juin 2019



Yossr , une jeune fille qui vient de souffler sa 18 ème bougie , a des rêves comme toute fille de son âge .Mais Yossr n’est pas n’importe quelle fille . Cette belle demoiselle mène depuis plus d’une année une bataille acharnée contre la maladie . Les longs traitements de chimiothérapie ne lui ont jamais enlevé ce qu’elle a de plus beau : son sourire et ses rêves .Elle a rêvé de marcher la tête haute sur un podium , vêtue d’une robe de princesse sous les applaudissements des spectateurs .Rêve exprimé, rêve exaucé , telle est la devise de l’association Omnyati qui a pour mission d’exaucer les rêves des enfants atteints de maladies graves , incapacitantes ou incurables .La jeune Yossr a défilé sur les marches des thermes d’Antonin , un événement organisé par l’ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie Patrice Bergamini à l’issue de la fashion week Tunisie et à l’occasion de la journée de l’Europe .Habillée d’une robe rouge époustouflante, yossr défila pour le couturier des stars , le grand Ali Karoui , qui ne cesse de faire parler de lui . Ses créations ont brillé au dernier festival de Cannes .S’il fait fureur partout où il va , ce sont les yeux de yossr qui ont scintillé de mille étoiles qu’on retiendra lors de ce défilé et le geste magistral de Ali quand elle a trébuché et qu’il lui a fait un baise main digne d’un seigneur .En parlant de ses robes préférées du festival de cannes , il déclare dans une interview accordée à Paris Match qu’elles lui rappellent son enfance et les contes de fées .Faire défiler Yossr est un hymne à l’enfance , un message d’espoir à tous les enfants malades qui n’ont pas été gâtés par la vie .Et c’est un vrai conte de fée que Yossr a vécu , grâce à la grandeur de ce couturier .