في ذكرى تأسيسها : النهضة في عين كتاب ''political islam in tunisia'' للباحثة أنّا وولف -النهضة أكثر ديمقراطية من العلمانيين

Vendredi 07 Juin 2019



political islam in tunisia



وولف : أنا أقول إن العكس هو الصحيح: تلك المؤسسات والممارسات التي غالباً ما يتم الاستشهاد بها كأمثلة على الإرث "العلماني" لتونس ظهرت وسط مجتمع متدين للغاية وتأثرت به بشدة. ومن بين هؤلاء الحزب الحر الدستوري التونسي ، الذي قاد الكفاح من أجل الاستقلال وبعد ذلك ، حيث قام الحزب الحاكم للرئيس الحبيب بورقيبة بتنفيذ برنامج تحديثي واسع النطاق و انبثق "الدستوري الجديد" عن الحزب الدستوري ، الذي تأسس عام 1920 على يد عبد العزيز الثعالبي ، وهو شيخ زيتوني ، و قد كان جامع الزيتونة في ذلك الوقت المؤسسة الرئيسية للتعليم الإسلامي في تونس والمغرب الكبير، علاوة على ذلك ، خلال النضال من أجل الاستقلال ، وقع الإنقسام بين حبيب بورقيبة ، الذي كان يتمتع بعلاقات وثيقة مع فرنسا ، وصالح بن يوسف ، الذي كان قريبًا من الزيتونة وأكثر محافظة . مثل العديد من التونسيين في ذلك الوقت ، تأثر بن يوسف بالأفكار القومية العربية والإسلامية. بينما تطورت القومية العربية في مصر معارضة للأفكار الإسلامية ، لم يكن الأمر كذلك في تونس. اعتنق التونسيون المتدينون القومية العربية بأغلبية ساحقة ، سعوا من خلالها إلى التعبير عن إيمانهم الإسلامي ومواجهة نفوذ فرنسا.

لم تتوقف معركة القيادة بين بورقيبة الذي أصبح أول رئيس لتونس ، وبن يوسف إلا عندما اغتيل الأخير في عام 1961. لكن صراعهما يعكس توترات أعمق داخل المجتمع التونسي ، والتي أصبحت أكثر وضوحًا عندما تابع بورقيبة إصلاحاته الواسعة النطاق للتحديث ،وشعرت قطاعات كبيرة من المجتمع بالإغتراب من هذه الإصلاحات ، وهذا ما خلق خلفية لنمو النشاط الديني كشكل من أشكال المقاومة الوطنية ،وعبر هذا الإحياء الواسع للنشاط الديني ، ظهرت الحركة التي أصبحت فيما بعد النهضة.



لقد وجدت أن النهضة نهضت في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي في قلب مجتمع متضارب شعر فيه كثير من الناس بالغربة بسبب إصلاحات التغريب التي أطلقها بورقيبة. في البداية ، نظم الإسلاميون "جماعة إسلامية" ، والتي تحولت إلى الإتجاه الإسلامي ، قبل أن تتغير تسميتها إلى حركة النهضة في عام 1989. وكان نشطاء المجموعة الإسلامية مهتمين في الغالب بإحياء الدين في المجال العام. لقد تبنوا أجندة سياسية أكثر فقط في أواخر سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي ، جزئياً كرد فعل على قمع الدولة الذي واجهوه في ذلك الوقت. سعى النشطاء الدينيون إلى مواجهة عنف الدولة من خلال أن يصبحوا أكثر نشاطًا سياسيًا ، لذلك تقدموا بطلب للحصول على ترخيص للعمل كحزب سياسي ، لكن السلطات رفضت مطالبهم. كما أصبحت الحركة الدينية بارزة في الجامعات التونسية ، التي كانت مسيسة إلى حد كبير ، حيث تأثر الكثير من الطلاب الملتزمين بالثورة الإيرانية.



لا شيء من هذا يقلل من الأهمية التي اكتسبتها بعض التقاليد العلمانية في تونس ، كما هو الحال في مجالات قانون الأسرة والتعليم حيث تفاعلت معها الحركة الإسلامية على سبيل المثال ، قبلت النهضة قانون الأحوال الشخصية في تونس ، وهو معلم قانوني يحمي حقوق المرأة، بالطبع هناك اختلافات أيديولوجية ودينية بين النهضة ، ولنقل ، حزب نداء تونس ، أحد منافسيه السياسيين الرئيسيين ، والذي يضم العديد من المسؤولين في عهد بن علي. لكن هذه الاختلافات هي فكرية وليست شخصية أساسية: نداء تونس ليست "علمانية" كما الحال في الغرب ، بينما حزب النهضة ليس محافظًا دينيًا. على سبيل المثال ، يلجأ الرئيس الباجي قائد السبسي والمؤسس التاريخي لنداء تونس وزعماء الأحزاب الأخرى إلى المبادئ الإسلامية لتبرير سياساتهم والمشاركة بانتظام في الاحتفالات والمناسبات الدينية ، بما في ذلك في جامعة الزيتونة ؛ إنهم أنفسهم يرفضون العلامة "العلمانية" التي يتلقونها غالبًا في الغرب. على نحو أكثر تناقضًا ، تمتلك النهضة عددًا أكبر من النساء في مناصب قيادية أكثر من نساء نداء تونس ، على الرغم من أن نشطاء نداء تونس يؤكدون دائما أنهم يناضلون من أجل المساواة بين الجنسين.

_في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي ، في ذروة قمع بورقيبة للحركة الإسلامية ، اختار فصيل داخل الإتجاه الإسلامي مقاربة أكثر صدامية تجاه النظام. في ذلك الوقت ،

و أدى ذلك إلى حملة إعتقالات واسعة للإسلاميين و بالتالي فقد تحول نشاط الإسلاميين إلى نشاط سري تمثل فيما أصطلح على تسميتها "المجموعة الأمنية " والتي سعت للإطاحة بنظام بورقيبة. في نوفمبر 1987 و سبقها فصيل منافس من داخل النظام في ذلك ، ووصول بن علي إلى السلطة. بعد ذلك بعامين ، بدأ بن علي حملة القمع ضد النهضة ، خصمه السياسي الرئيسي ، وسجن الآلاف من أعضائها. في أوج القمع ، خطط بعض نشطاء المجموعة الأمنية مرة أخرى للإطاحة بالنظام. ومع ذلك ، فشلوا في التنظيم لأن حركة النهضة قد ضعفت إلى حد كبير ؛ القيادة بأكملها إما سجنت أو في المنفى. في هذا السياق ، حاول عدد قليل من المتعاطفين الذين لديهم روابط بحركة النهضة أخذ زمام الأمور وفي فيفري 1991 ، أحرقت مجموعة من الناشطين الشباب مكتب حزب بن علي الحاكم في باب سويقة ، وهو حي في وسط تونس. توفي أحد الحراس في النار. لم يتضح بعد ما إذا كان الجناة يعرفون أن الحراس كانوا داخل المبنى عندما أشعلوا النار فيه.



من المهم أن نبرز أن قضية باب سويقة كانت مثيرة للجدل للغاية داخل حزب النهضة ، و أدت إلى انفصال بعض الأعضاء عن الحركة بعد الحادث ففي الواقع ، تم رفض استخدام العنف من قبل الغالبية العظمى من نشطاء حركة النهضة ، حتى في ذروة حملة بن علي،كان الرأي السائد بين نشطاء حركة النهضة هو أن باب سويقة كان ضارًا بشكل كبير بحركتهم، فقد شوهت سمعتها وغذت خطاب بن علي بأن حركة النهضة كانت عنيفة ، مما أعطاه ذريعة لتعزيز قمعه ضد الإسلاميين. وهكذا ، وبعيدًا عن قمع الدولة الراديكالي للحركة الأوسع ، أكدت قضية باب سويقة الاعتدال الواضح لأتباع النهضة.



_لفترة قصيرة بعد ثورة 2011 ، سعى قادة النهضة إلى التعاون مع السلفيين الأكثر محافظة ، الذين اكتسبوا نفوذاً بين الشباب في التسعينيات والألفينيات ، عندما تم سجن أو نفي العديد من نشطاء حزب النهضة. أصر مسؤولو حركة النهضة على أنهم لا يريدون ارتكاب نفس الخطأ الذي ارتكبه بن علي مع حركة النهضة من خلال اتخاذ إجراءات صارمة ضد حركة تدعّي السلمية إلى حد كبير - يركز معظم السلفيين حينها نشاطهم على الوعظ والإرشاد في المساجد - وسعوا إلى جرهم إلى الديمقراطية،ومع ذلك ، خلال هذه الفترة المبكرة ، غضب قادة حزب النهضة أيضاً من العديد من الحوادث السلفية التي كان ينبغي ألا تمر دون عقاب على سبيل المثال ، في جوان 2012 ، هاجم السلفيون معرضًا فنيًا في ضاحية المرسى في تونس العاصمة اعتبروه منافيا لتعاليم الدين ، لكن الحكومة بقيادة النهضة فشلت في اتخاذ تدابير قاسية ضدهم. بعد ثلاثة أشهر فقط ، في سبتمبر 2012 ، هاجم مئات المحتجين السلفيين السفارة الأمريكية في تونس بسبب فيلم يصور النبي محمد بطريقة وجدها كثير من المسلمين مسيئة للغاية و أسفر الحادث عن مقتل شخصين و بمجرد أن أدرك قادة حزب النهضة أنهم قد قللوا من تقدير خطورة السلفيين وأن المحافظين المتطرفين يشكلون تهديدًا أمنيًا حقيقيًا ، فقد أعادوا حساباتهم في هذا الإطار ،لقد تبنوا سياسة أمنية صارمة ضد العنف السلفي ، وهو موقف مثير للجدل أيضًا لأنه قد يؤدي إلى زيادة التطرف في الحركة السلفية.



ومع ذلك ، فإن فشل قادة النهضة في التمايز بشكل أوضح عن السلفيين في وقت مبكر ، وقرارهم غض الطرف عن بعض التحريض السلفي ، أضر بشكل كبير بصورتهم في أعين القوى السياسية الأخرى، النهضة ما زالت تحاول نفي هذه الصورة النمطية إلى اليوم. بالطبع ، هذه هي أول تجربة لحركة النهضة في السياسة وقد تعلم قادتها من أخطائهم. والواقع أن القوة الرئيسية لحركة النهضة هي أنها سعت إلى التعاون مع مجموعة كبيرة من الجهات السياسية الفاعلة. أحد أفضل القرارات التي اتخذها حزب النهضة ، بعد أن ظهر كأكبر قوة في الانتخابات البرلمانية لعام 2011 ، كان التعاون مع حزبين يساريين لتشكيل "حكومة الترويكا" وليس السيطرة على السياسة بمفرده - على النقيض الحاد من طريقة جماعة الإخوان المسلمين في مصر عندما كانوا في السلطة في 2012-2013،اتبع النهضة نفس استراتيجية المصالحة بعد انتخابات 2014 ، عندما انضمت إلى حكومة الوحدة التي شكلها نداء تونس.



إنني أشيد بوجه خاص بقرار النهضة بتمييز نفسه بوضوح عن الحركات الإسلامية الأخرى في المنطقة من أجل اتباع نهج تونسي حقيقي تجاه الإسلام والديمقراطية،عندما برز جماعة الإخوان المسلمين المصرية كأكبر قوة سياسية في مصر ما بعد مبارك ، حث راشد الغنوشي الجماعة على تقاسم السلطة مع الأحزاب،وفي عام 2013 ، عندما تصاعدت معارضة حكومة الترويكا عقب اغتيال اثنين من السياسيين اليساريين ، وافق قادة حزب النهضة على التنازل عن السلطة لحكومة انتقالية، مرارًا وتكرارًا ، أظهر حزب النهضة نهجه الفريد في الحكم وإيمانه بأن الإسلام والديمقراطية ليسا متوافقين فحسب ، بل أن مزيجهما يمكن أن يؤدي إلى سياسات مستقرة وشاملة.

_في البداية ، من المهم الإشارة إلى أن التحالف بين نداء تونس والنهضة كان دائمًا تحالفًا ضروريًا واستراتيجية سياسية ، وبالتالي فهو هش. لم يكن أبدا تحالفًا للحب أو الإعجاب في مارس 2011 ، عندما تولى السبسي منصب رئيس الحكومة المؤقت ،قام بالتأشير لحركة النهضة سياسيا، جاءت هذه الخطوة كجزء من تقنين نشاط أحزاب المعارضة التي تم حظرها في عهد بن علي،لقد جاء في سياق ثوري للغاية،يجب ألا ننسى أن سلف السبسي كرئيس للحكومة المؤقت ، محمد الغنوشي ، قد فشل في حشد التأييد لحكومة الوحدة الوطنية لأنه لم يلب مطالب الشعب الثورية، و السبسي لم يكن يرغب في ملاقاة نفس المصير وبالتالي كان أكثر توجهاً نحو الإصلاح،لكن لم يكن لديه أي تعاطف شخصي مع الحركة الإسلامية، في عام 2012 ، شارك في تأسيس نداء تونس مع وضع هدفين رئيسيين في الاعتبار،وقف تأثير النهضة ، وكذلك ضمان مستقبل سياسي لمسؤولي النظام السابقين ، بما في ذلك لنفسه ، في تونس الجديدة.



خلال الحملة الانتخابية لعام 2014 ، كانت استراتيجية نداء تونس الرئيسية هي إثارة الخوف من الإسلام السياسي ، ووعد قادته بمكافحة النهضة بمجرد انتخابهم ، وبطبيعة الحال ، كان توجه نداء تونس لتشكيل حكومة وحدة شملت النهضة - عدوتها المعلنة - ضربة كبيرة لأنصاره حيث شعروا بالخذلان ، وحتى بعض النواب من نداء تونس قرروا الاستقالة من الحزب بسبب فشله في الوفاء بوعده الانتخابي الرئيسي. استغلت النهضة هذه المماحكات لتصوير نفسها كشريك معتدل وموثوق به في السياسة،لقد سعت لإظهار نيتها لتقاسم السلطة مع الجميع ، بما في ذلك الأحزاب المعادية صراحة للإسلاميين،ومع استمرار التوترات داخل نداء تونس ، استقال عدد متزايد من البرلمانيين ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التحالف مع النهضة ، وأيضًا بسبب تنامي طموحات نجل السبسي المثير للجدل ، حافظ قايد السبسي ، داخل الحزب ، مما جعل نداء تونس يبدو وكأنه مشروع عائلي ،و بحلول جانفي 2016 ، أصبحت النهضة مرة أخرى أكبر قوة في البرلمان.



في سبتمبر 2018 ، أعلن السبسي على شاشة التلفزيون أن "التوافق بينه وبين النهضة قد انتهى ، بعد أن انحازت إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد وبالتالي ، دعا السبسي إلى فتح تحقيق قضائي ضد النهضة في علاقة بالإغتيالات السياسية و تكوين تنظيم سري، وهي خطوة تستحضر عقلية نظام بن علي،عداوة السبسي للنهضة أصبحت شخصية : فهو يسعى للانتقام منها بإعتبار ما يراه "خطيئة دعم الشاهد "، من المحتمل أن يتأثر موقفه أيضًا بالاعتبارات الانتخابية هذا الخريف ، نظرًا لأن معاداة الإسلام كانت عامل التجميع الرئيسي لنداء في عام 2014،ومع ذلك ، فمن المحتمل أن يكون موقف السبسي ونداء تونس المناهض للإسلاميين أقل مصداقية في انتخابات 2019 ،وذلك على ضوء تعاون نداء تونس مع النهضة في الحكومة بالإضافة إلى سجل النهضة في الإعتدال السياسي و من المفارقة أن نداء تونس يتهم النهضة بالعنف ،وقد كانت تونس في عهد بن علي ذات نظام قمعي وعنيف،و قد انضم الكثير من رموز نظام بن علي إلى نداء تونس ، ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، بما في ذلك السبسي نفسه. لكن بدلاً من الانتقام والعقاب ، كانت استراتيجية النهضة تجاههم هي المصالحة.



_مكافحة الفساد صعبة للغاية. لا بد لأي فاعل سياسي يسعى للكشف عن شبكات الفساد والمحسوبية الطويلة في تونس أن يخلق الكثير من الأعداء الأقوياء ، وهذا هو بالضبط ما كان حزب النهضة يحاول تجنبه على مدار السنوات الماضية ، خاصة بالنظر إلى تاريخه في السجون و المنافي، كان أحد الشواغل الرئيسية لراشد الغنوشي وغيره من قادة حزب النهضة هو منع موجة أخرى من القمع ضد حركتهم،لقد شرعوا في التسوية السياسية والمصالحة ، بما في ذلك مع الرموز المحسوبة على نظام بن علي ، لحماية أنفسهم من أتباعهم اي ردة فعل من الدولة العميقة، في الواقع ، دعم قادة حزب النهضة قانون المصالحة الإدارية المثير للجدل ، الذي أقره البرلمان في سبتمبر 2017 ، والذي يقدم العفو المشروط للمسؤولين الفاسدين في نظام بن علي ، وإعادة تأهيلهم بشكل فعال.



التقارب بين قيادة حزب النهضة والمسؤولين في عهد بن علي مثير للجدل داخل الحركة نفسها. في عام 2013 ، أخبرتني عضوة في حزب النهضة أنها تعرب عن أسفها العميق لأن خطاب الغنوشي قد تحول من إدانة النخبة الاقتصادية الفاسدة في تونس إلى دعوة أتباع النهضة إلى مهادنة رجال الأعمال التونسيين،بطبيعة الحال ، ليس كل رواد الأعمال التونسيين لديهم روابط فاسدة بنظام بن علي.

_رغم العديد من التحديات ، لا يزال حزب النهضة هو الحزب الأكثر هيكلة و جاهزية في السياسة التونسية, يتمتع العديد من قيادييه بتجربة نضالية في عهد الإستبداد ،و هذا يعني أن حزب النهضة سيتمتع دائمًا بقاعدة دعم أساسية ، على عكس العديد من الأحزاب السياسية المنافسة التي ظهرت بعد الثورة ويفتقرون إلى قاعدة اجتماعية منظمة.

أجرت منظمة pomed Project on Middle East Democracy, حوارا مع الباحثة و الأكاديمية انّا وولف مؤلفة كتابو الذي صدر مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكيةو هذا نص الحوار الذي نشر تحت عنوانQ&A – Ennahda’s Past, Present, and Future: Anne Wolf Discusses Her Book “Political Islam in Tunisia”أنّا وولف : أكثر اكتشافاتي إثارة للدهشة ، في وقت مبكر من بحثي ، هو أن زعيم النهضة التاريخي ، راشد الغنوشي ، لا يلعب دور المرشد و البابا داخل الحركة كما اعتقدت أنه سيكون كذلك ،الغنوشي هو أحد مؤسسي النهضة وأهم شخصياتها ، حصل على اشادة دولية لكتاباته عن الإسلام والديمقراطية ويتمتع داخل الأوساط الإسلامية بمكانة أسطورية تقريبًا ، كنت أتوقع أن يكون هذا هو نفسه داخل الحركة ، ولكن لدهشتي لم يكن هذا هو الحال. من المؤكد أن الغنوشي له قاعدة مهمة داخل حزب النهضة ، لكن بعض نشطاء الحزب ينتقدون صراحة سياساته ولا يخجلون من إعلان أنهم يفضلون زعيمًا آخر،البعض يفضل علي العريض أو حمادي الجبالي او الجلاصي ، وهم أيضًا شخصيات معتدلة للغاية لكنهم قضوا سنوات القمع أثناء حكم بن علي في السجن ، وليس في المنفى مثل الغنوشي. لقد وجدت أنه من المذهل أن نشطاء حزب النهضة شعروا بحرية التعبير وعبروا عن إنتقاداتهم للقيادة ، أعتقد أن هذا أمر مطمئن بالنظر إلى التقاليد القديمة في السياسة التونسية. ويشعر النشطاء بالحرية في انتقاد قادتهم كدليل على وجود سياسة صحية ، ليس فقط داخل حزب النهضة بل عبر الديمقراطية الناشئة في تونس ككل.