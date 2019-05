Quand Omnyati rend espoir aux enfants hospitalisés

Jeudi 30 Mai 2019



Fidèle à sa tradition , Omnyati a organisé L’action la nuit du destin le mercredi 29 Mai 2019 a l’hôpital d’enfants Bechir Hamza .Cette action vise à procurer du bonheur aux enfants hospitalisés à quelques jours de la fête afin d’alléger leur souffrance et le fardeau de la maladie .L’équipe Omnyati était au rendez vous chargée de cadeaux et accompagnée par l’acteur Marwan Ariane , au bonheur des enfants , qui ont oublié ne serait ce qu’un moment leur maladie .La dream team junior a passé du temps avec les plus petits , des moments d’euphorie et de bonheur immenses autant pour les malades que pour ce petits bénévoles sensibles et compatissants aux malheurs des autres .Omnyati est une association qui a pour mission d’exaucer les rêves des enfants atteints de maladies graves , incapacitantes ou incurables , elle fut fondée en 2011 par son actuelle présidente Boutheina Melki ...