L’homme d’affaires Tunisien Walid Loukil reçu par le président de la RD Congo

Jeudi 30 Mai 2019



Le Directeur général adjoint du groupe Loukil, Walid Loukil a fait partie de la délégation qui a accompagné le président de l'Afreximbank, M. Benedict Oramah au Congo.Cette visite de la délégation de l’institution financière panafricaine multilatérale, qui a pour mission de financer et de promouvoir le commerce intra et extra-africain, a permis de signer de nombreux accords de collaboration.Ponctuée par une rencontre avec le nouveau président de la République Démocratique du Congo Félix Tshisekedi, cette visite a permis au représentant du groupe Loukil d’étudier les opportunités d’investissement dans ce pays particulièrement dans les domaines du transport, du stockage du carburant et de la mécanisation agricole.Cette visite est venue en prélude d'une importante mission multisectorielle que le Conseil d’affaires tuniso-africain (Tunisia Africa Business Council, TABC compte organise à la mi-octobre prochain à Kinshasa