TUNISAIR desservira le nouveau terminal 2 de l’aéroport de Casablanca

Lundi 27 Mai 2019



Communiqué de Presse -

TUNISAIR informe son aimable clientèle, qu’à partir du mardi 28 mai 2019, tous ses vols en aller et retour Tunis - Casablanca – Tunis, seront transférés vers le nouveau terminal 2 de l’aéroport Mohamed V à Casablanca (au lieu du terminal 1), et ce, suite à une décision de l'Office National des Aéroports (ONDA)L’implantation de l’agence TUNISAIR ainsi que du check-in aura lieu aussi au nouveau Terminal 2.Par ailleurs et pour plus d’informations, TUNISAIR invite ses passagers à contacter les numéros suivants :Le Call Center de Tunis au : 81 10 77 77De Tunis et de l’étranger : (216) 70 103 700 / + (216) 70101300