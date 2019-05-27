TUNISAIR desservira le nouveau terminal 2 de l’aéroport de Casablanca

Lundi 27 Mai 2019
Communiqué de Presse - TUNISAIR informe son aimable clientèle, qu’à partir du mardi 28 mai 2019, tous ses vols en aller et retour Tunis - Casablanca – Tunis, seront transférés vers le nouveau terminal 2 de l’aéroport Mohamed V à Casablanca (au lieu du terminal 1), et ce, suite à une décision de l'Office National des Aéroports (ONDA)
L’implantation de l’agence TUNISAIR ainsi que du check-in aura lieu aussi au nouveau Terminal 2.
Par ailleurs et pour plus d’informations, TUNISAIR invite ses passagers à contacter les numéros suivants :
Le Call Center de Tunis au : 81 10 77 77
De Tunis et de l’étranger : (216) 70 103 700 / + (216) 70101300
L’implantation de l’agence TUNISAIR ainsi que du check-in aura lieu aussi au nouveau Terminal 2.
Par ailleurs et pour plus d’informations, TUNISAIR invite ses passagers à contacter les numéros suivants :
Le Call Center de Tunis au : 81 10 77 77
De Tunis et de l’étranger : (216) 70 103 700 / + (216) 70101300
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Par:bensa94 (France )
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