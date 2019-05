J-2 avant la clôture de l’appel à projets Village 2019 d’Orange Tunisie

Jeudi 23 Mai 2019



Communiqué de Presse -

Après les deux villages de Bir Salah à Sfax et El Garaa/Ouled Abdel Mouleh à Kasserine, Orange Tunisie, avec l’appui de la Fondation Orange, a lancé son appel à projets pour soutenir un troisième Village courant de cette année.Le Programme Villages est ainsi l’un des programmes phares dans le domaine du mécénat et de la solidarité : projet de développement local durable et intégré, géré avec le soutien de la Fondation Orange et en partenariat avec la société civile et les autorités locales, il a pour objectif d’améliorer concrètement le quotidien des habitants d’un village de trois à cinq mille habitants, notamment des jeunes enfants et des femmes, en favorisant l’accès à l’éducation, aux soins de base et à l’eau, 3 leviers de développement fondamentaux, sans oublier bien évidemment l’accès au numérique et l’autonomisation économique des villageoises.Orange Tunisie invite ainsi toute association tunisienne en mesure de présenter un projetqui répond à cette problématique ;qui implique les salariés bénévoles d’Orange Tunisie ;dont les objectifs sont concrets et mesurables ;dont le financement demandé est réaliste et documentéà soumettre sa proposition, avant vendredi 24 mai 2019 à 19h00, par mail à l’adresse mecenat@orange.com en mentionnant dans l’objet « Appel à projets Villages »A noter que seules les associations dont les projets seront sélectionnés seront contactées.http://solidarite.orange.tn/sites/default/files/dossier_de_candidature_vsmi_2019.docxhttp://solidarite.orange.tn/sites/default/files/modele_de_budget_projet_fondation_orange_vf-6.xlsxhttp://solidarite.orange.tn/sites/default/files/modele_de_chronogramme_projet_fondation_orange_vf-9.xlsxPlus d’informations : mecenat@orange.com