Inauguration à Sfax du 4ème Hôtel du groupe Hôtelier MOVENPICK en Tunisie

Samedi 11 Mai 2019



Communiqué de Presse -

La Grande chaine Internationale Hôtelière MOVENPICK a annoncé son intégration officielle au Gouvernorat de SFAX.MOVENPICK a géré, pendant une année, la direction du PLAZZA SFAX Hôtel, désormais dénommé MOVENPICK SFAX. Il est aujourd’hui le quatrième hôtel de la Chaine MOVENPICK en Tunisie.L’Hôtel propose à ses clients un extraordinaire service dans le tourisme des affaires en le combinant aux loisirs et en assurant un hébergement des plus confortables et une cuisine avec tous les plats tunisiens et internationaux.Il comprend 88 chambres spacieuses et élégantes, avec 5 petites suites et une suite présidentielle.Les Chambres sont équipées de grands lits ou de lits jumeaux dans un espace spacieux de 32 à 39 m².Elles peuvent accueillir 2 à 3 adultes avec 1 enfant et sont toutes équipées du wifi gratuit.L'hôtel possède un restaurant « la Medina » avec des balcons donnant sur le cœur du centre-ville de Sfax, il propose des menus locaux et internationaux pour tous les goûts. Le toit de l'hôtel "The Roof Top" jouit d’une vue panoramique magnifique.L’Hôtel comprend une piscine extérieure et un centre de relaxation SPA proposant une large gamme de soins naturels, d'une salle de sport, d'un hammam et d'un bain à vapeur.Il dispose également d'un hall extérieur moderne pour les réunions et les événements spéciaux, ainsi que de 8 autres salles de réunions pouvant accueillir jusqu'à 400 personnes qui sont équipées des dernières technologies visuelles et audiovisuelles.L'hôtel se situe à seulement 2 minutes à pied du Palais des Congrès de la ville de Sfax et à 5 minutes du centre-ville.La chaine MOVENPICK est un leader hôtelier de luxe qui emploie plus de 16 000 personnes dans 24 pays et compte 83 centres de villégiature et de croisière, répartis sur 24 pays et se caractérise par des services de haute qualité qui répondent aux goûts différents et qui font du client leur priorité absolue.