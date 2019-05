Emission d’un timbre-poste à l’occasion de la sélection de Tunis Capitale de la Culture Islamique 2019

Vendredi 03 Mai 2019



La Poste Tunisienne émettra le 05 mai 2019 un timbre-poste à l'occasion de la sélection de Tunis lors du dixième Congrès de l'Organisation de la Coopération Islamique, Capitale de la Culture Islamique pour la région arabe en 2019, et ce pour commémorer cet événement prestigieux, promouvoir l'image de la Tunisie, mettre en valeur sa richesse civilisationnelle, culturelle et artistique ainsi que son rôle essentiel au service de la culture, de la littérature, des arts, des sciences et du savoir islamique, à travers son parcours historique et en investissant ses divers éléments intellectuels et ses spécificités dans la construction du présent et de l'avenir, qui témoigne aujourd’hui de la construction de la société et de l'État.Le timbre-poste émis représente une variété de scènes de la ville de Tunis, divisées en deux parties interconnectées, une scène inférieure qui comprend divers lieux de la vieille ville. À droite, la place de Halfaouine, suivie de Bab Al Khadhra et d'une scène des Souks où les vendeurs et passants apparaissent dans leur costume traditionnel tunisien. Alors que la scène supérieure illustre des monuments religieux successifs tels que le silo de la mosquée Sabbaghine, suivi du silo de la mosquée Zitouna et de son dôme, puis de la haute tour de la Cité de la Culture et du silo de la mosquée Hamouda Pacha. C’est une section dans laquelle les cultures coexistent à travers les âges en toute harmonie et continuité.