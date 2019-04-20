الديوانة التونسية: طائرة النقل العسكرية القطرية حطت بمطار جربة جرجيس لاسباب فنية

Samedi 20 Avril 2019
وات - نفت الادارة العامة للديوانة ان تكون طائرة النقل العسكرية القطرية، التي حطت يوم الاثنين المنقضي، بمطار جربة جرجيس الدولي، محملة "بأسلحة ومعدات عسكرية لدعم ميليشيات ليبية" مؤكدة هبوطها "لأسباب فنية بحتة".
وأوضحت الديوانة التونسية، في بلاغ أصدرته، السبت، أنّ الطائرة العسكرية المذكورة حطّت بمطار جربة جرجيس يوم الإثنين 15 أفريل 2019 وليس، الاربعاء 17 افريل 2019، كما تم تداوله. واضافت انها حطت بعد الحصول على التراخيص الضرورية من السلط الوطنية الجوية المدنية والعسكرية. واكدت انه "لم يكن على متن الطائرة أيّ معدات عسكرية، حسب بيان الحمولة، الذي تمّ التصريح به لسلطة الإشراف بالمطار ولم يتمّ إنزال أيّ بضائع أو معدات على أرض المطار".
ولفت المصدر ذاته، إلى أنّ طائرة النقل العسكرية القطرية كان على متنها طاقمها المتكون من 11 عسكريا وعدد من أفراد الجيش القطري.
وقد بقيت الطائرة مغلقة وتحت حراسة الوحدات الأمنية بمربض الطائرات بالمطار وغادر طاقمها بعد الخضوع للإجراءات الحدودية الجاري بها العمل في اتجاه أحد النزل بمدينة جربة، لتغادر يوم 17 أفريل 2019 وعلى متنها كامل طاقمها في اتجاه نيجيريا، حسب ما هو متوفّر بمخطّط الرحلة، وفق ذات البلاغ.
وأوضحت الديوانة التونسية، في بلاغ أصدرته، السبت، أنّ الطائرة العسكرية المذكورة حطّت بمطار جربة جرجيس يوم الإثنين 15 أفريل 2019 وليس، الاربعاء 17 افريل 2019، كما تم تداوله. واضافت انها حطت بعد الحصول على التراخيص الضرورية من السلط الوطنية الجوية المدنية والعسكرية. واكدت انه "لم يكن على متن الطائرة أيّ معدات عسكرية، حسب بيان الحمولة، الذي تمّ التصريح به لسلطة الإشراف بالمطار ولم يتمّ إنزال أيّ بضائع أو معدات على أرض المطار".
ولفت المصدر ذاته، إلى أنّ طائرة النقل العسكرية القطرية كان على متنها طاقمها المتكون من 11 عسكريا وعدد من أفراد الجيش القطري.
وقد بقيت الطائرة مغلقة وتحت حراسة الوحدات الأمنية بمربض الطائرات بالمطار وغادر طاقمها بعد الخضوع للإجراءات الحدودية الجاري بها العمل في اتجاه أحد النزل بمدينة جربة، لتغادر يوم 17 أفريل 2019 وعلى متنها كامل طاقمها في اتجاه نيجيريا، حسب ما هو متوفّر بمخطّط الرحلة، وفق ذات البلاغ.
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