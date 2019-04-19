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منتدى تونس للاستثمار ينتظم يومي 20 و21 جوان 2019

Vendredi 19 Avril 2019

Vendredi 19 Avril 2019
وات - تنتظم الدورة الثانية لمنتدى تونس للاستثمار، يومي 20 و21 جوان 2019، ببادرة من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.

ويهدف هذا المنتدى إلى "إرساء حوار مفتوح وتفاعلي بهدف تحديد الفرص والتحديات الاستثمارية التي ستواجهها البلاد خلال المرحلة المقبلة، قصد مواصلة تموقع تونس كأفضل وجهة يختارها المستثمرون الأجانب"، وفق الوكالة .


وسيتم، خلال الدورة الثانية لسنة 2019، تسليط الضوء على عديد القضايا من بينها "القدرات والكفاءات على المستوى الوطني من أجل تحسين التنافسية العالمية" و"تحديات الاقتصاد التونسي: عوامل جلب الفرص وتعزيز مناخ الاستثمار".

  
  
     
  
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