عاملات في بلدية الحمامات يتقدّمن بشكاية ضد مسؤول بتهمة التحرّش

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تقدّمت مجموعة من العاملات ببلدية الحمامات، اليوم الثلاثاء 10 جوان 2025، بشكاية إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، ضد أحد المسؤولين بالبلدية بشبهة التحرّش بهن أثناء فترة عملهن، وفق ما أكدته مصادر مطّلعة لمراسل "إي أف أم" بولاية نابل، منتصر ساسي.



وتأتي هذه الخطوة، وفق ذات المصادر، بعد سلسلة من التحركات الداخلية داخل المؤسسة البلدية، أكدت خلالها العاملات تعرّضهن إلى مضايقات متكررة من قبل المعني بالأمر، ما دفعهن إلى اللجوء إلى القضاء والمطالبة بفتح تحقيق رسمي في ملابسات هذه الوقائع.

