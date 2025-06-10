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عاملات في بلدية الحمامات يتقدّمن بشكاية ضد مسؤول بتهمة التحرّش

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Bookmark article    Publié le Mardi 10 Juin 2025 - 16:10 قراءة: 0 د, 34 ث
      
تقدّمت مجموعة من العاملات ببلدية الحمامات، اليوم الثلاثاء 10 جوان 2025، بشكاية إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، ضد أحد المسؤولين بالبلدية بشبهة التحرّش بهن أثناء فترة عملهن، وفق ما أكدته مصادر مطّلعة لمراسل "إي أف أم" بولاية نابل، منتصر ساسي.

وتأتي هذه الخطوة، وفق ذات المصادر، بعد سلسلة من التحركات الداخلية داخل المؤسسة البلدية، أكدت خلالها العاملات تعرّضهن إلى مضايقات متكررة من قبل المعني بالأمر، ما دفعهن إلى اللجوء إلى القضاء والمطالبة بفتح تحقيق رسمي في ملابسات هذه الوقائع.



ولم تصدر بلدية الحمامات أي توضيح رسمي بخصوص الشكاية حتى الآن، فيما يُنتظر أن تتولى النيابة العمومية اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات قانونية، والإذن لإحدى الفرق الأمنية المختصة بالجهة بفتح بحث تحقيقي في الموضوع.


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