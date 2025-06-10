القصرين: تلميذ باكالوريا ووالده يعتديان بالعنف الشديد على أستاذ مراقب ‎

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68485866416c07.29728869_klgmfpnoqiejh.jpg width=100 align=left border=0>

تعرض الأستاذ زبير قماطي، أستاذ تربية بدنية بجهة فوسانة من ولاية القصرين، صباح الاثنين 9 جوان 2025، إلى اعتداء جسدي خطير من قبل تلميذ باكالوريا ووالده، وذلك إثر خلاف وقع خلال مراقبة امتحانات الباكالوريا.



وفي تصريح إعلامي، أوضح الأستاذ المتضرر أن التلميذ المعني ووالده قاما باعتراض طريقه والاعتداء عليه بآلة حادة على مستوى الرأس، إلى جانب توجيه ضربات إلى مناطق متفرقة من جسده، قبل أن يتدخل عدد من المواطنين لفضّ الاعتداء، وتم نقله في ما بعد إلى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي الإسعافات اللازمة.

