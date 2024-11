<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67365898ca7ab3.31386406_kpgqlhoinemfj.jpg width=100 align=left border=0>

Communiqu de Presse - Nous avons besoin, plus que jamais, de protger lenvironnement. Le systme cologique du monde, de forts luxuriants ocans vifs, est en train de faire face aux dfis sans prcdent. Ce nest plus une option, mais une ncessit. Il est temps pour la coopration internationale. Et cest prcisment la mission que OMODA, une marque populaire du monde, y fait contribution - plaider pour un mode de dplacement vert et intelligent grce aux solutions et technologies intelligentes.





En adhrant lesprit daction collective, la Confrence de Co-cration des Utilisateurs en octobre prochain feront un impact significant. Bas sur les fonds verts dintrt public lance au Salon Automobile de Shanghai, cette conference est ddie tablir une partenaire pour la prosprit de la nature. Un venement remarquable, prvu au 17 octobre, est la crmonie de signature pour un projet dintrt public avec lUnion International de Conservation de Nature (IUCN). Cette crmonie montre la promesse dOMODA pour former un avenir selon les principes environnementale, sociale, et gouvernance (ESG) en rduirant activement lempreinte de carbone.



Promesse la Prosprit de la Nature

Le projet 8023 nest pas juste une initiative dentreprise, mais un plan prvoyant qui a t lanc au Salon Automobile de Shanghai. La stratgie 8023 est un appel daction global essentiel. Elle vise unir 80 organisations non-gouvernementales ou gouvernementales pour raliser un but commun amlioration de lenvironnement. Cette initiative essaye rduire les missions de carbone travers les efforts de protection denvironnement. Ce nest pas une action rgionale, mais une action globale. Le but est de renouveler la planet, fait le monde une planet oxygne, o les principles ESG est mis en uvre aux chaques tapes des chaines de valeur. De rduction de catastrophes naturelles prservation des forts, des ocans, des zones humides, des vies sauvages cest un moyen intgral pour protger notre trsors dans la planet.



L'IUCN, cre en 1948, est un rseau de conservation de la nature le plus grande au monde. Avec plus de 1 400 membres dtats, gouvermentales, agents, des organisations non-gouvernementales et un groupe de scientists de 160 pays, lIUCN a fait une influence grande aux politiques environnementales internationals. La mission est claire protger la nature et sa biodiversit. Ils le fait en menant des projets sur le terrain travers le monde. Ces projets taient financs par une varit dentits et pour un but de crer un monde juste qui respecte et protge la diversit de la nature.

La partenaire entre OMODA et IUCN vise transformer le moyen de conservation. Cette partenaire nest pas une rhetorique, mais une action. La vision partage est de sadapter aux solutions bases sur la nature et de ouvrer un ge pour les intrts cologiques. Lobjectif majeur est de mener un exemple rvolutionnaire pour protger et restorer des forts, des zones humides et des oceans.

De plus, cette partenaire ne limite pas aux frontires locaux; Cest un effort mondial. Elle vise raliser la neutralit carbone et les intrts naturels globals, et poursuivre un dveloppement durable travers le monde. Lessentiel est dinsister au promesse stable pour crer un monde o les tres humaines vivrent en harmonie avec la nature.

Comme lenvironnement fait face aux dfis sans precedent, le rle des entreprises grandes est plus cl quavant en manire de protection environnementale. La relation partenaire est un des exemples qui montre que comment les entreprises peuvent jouer une force de motivation pour des changements positifs. Elle montre un exemple aussi aux leaders des autres industries de commencer mettre en action. Cest un rappel daction pour mener un avenir plus vert et plus durable, la main dans la main.

En mener cette route de la prosprit de la nature, rappelons-nous, insister au promesse est plus important que faire une difference. La promesse doit tre favorable notre planet belle.

En collaborant avec lIUCN, nous esprons de renforcer limpact de cette marque jeune et ses productions innovs et futuristes. Nous travaillons pour des expriences avances de dplacement pour des conducteurs prvoyants.