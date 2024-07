نبيل عمّار يشرف على افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي-البرازيلي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6690320a25a709.62663459_jmnlokegipqhf.jpg width=100 align=left border=0>

أشرف نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم 11 جويلية 2024 بساوباولو، على افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي-البرازيلي، وذلك بحضور وفد هام من رجال الأعمال التونسيين يتقدّمهم سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى جانب وفد من رجال الأعمال البرازيليين.



خلال هذا المنتدى، ألقى الوزير كلمة أكّد فيها أنّ تنظيم هذه التظاهرة يعكس حرص الفاعلين الاقتصاديين في تونس والبرازيل على استكشاف فرص شراكة جديدة في مجالات حيوية على غرار الطاقة والصناعات الغذائيّة والأسمدة والسياحة والاستفادة من الفرص الكبيرة المتوفّرة في كلا البلدين وتنوّع نسيجيهما الاقتصادي من أجل الإرتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والمبادلات التجاريّة إلى أعلى المستويات، مشيرا في ذات السياق إلى أنّ الغاية من تنظيم هذا المنتدى بالشراكة مع الغرفة التجاريّة العربيّة البرازيليّة هو إضفاء زخم جديد للتعاون بين البلدين والتأسيس لشراكة اقتصاديّة دائمة مربحة للجانبين.





وشدّد الوزير في كلمته على أنّ تونس قد شرعت بالفعل في الإتجاه إلى السوق البرازيليّة وهو الأمر الذي يعكسه قرار فتح مكتب تجاري وقنصلي بساوباولو تابع لسفارة تونس بالبرازيل وهي الممثليّة التجاريّة الأولى لبلادنا في أمريكا الجنوبيّة حيث ستوكل لها مهمّة تدعيم المبادلات التجاريّة بين البلدين وإسناد المؤسسات الإقتصاديّة المصدّرة في اتجاه السوق البرازيليّة.

كما أكّد الوزير في هذا الصدد بأنّ هذه الخطوة جاءت لتنسجم مع الجهود التي قامت بها الدبلوماسيّة التونسيّة للتموقع في السوق البرازيليّة، مشيدا بنجاح المشاركة التونسيّة في نسخة 2024 لمعرض جمعيّة ساوباولو للمشروبات والصناعات الغذائيّة، أكبر تظاهرة من نوعها في أمريكا الجنوبيّة حيث أثبت خلالها المنتوج التونسيّ أنه جدير باحتلال مكانة متقدّمة في السوق البرازيليّة.

ودعا الوزير رجال الأعمال في البلدين إلى استغلال هذا المنتدى من أجل التأسيس لشراكات اقتصاديّة وثيقة خاصّة في المجالات المجدّدة مشيرا إلى حرص الحكومة التونسيّة على تشجيع وتسهيل المبادلات التجاريّة وتوفير مناخ ملائم للاستثمار من خلال وضع أطر تشريعيّة محفّزة للفاعلين الاقتصاديين في كافة المجالات وذلك انطلاقا من إيمانها بأنّ رفع تحديات الأمن والسلم والتنميّة لا يمكن تحقيقه إلاّ بالتعاون والانفتاح على كافة الفضاءات وتنويع الشراكات خاصّة مع البلدان الصاعدة ومن بينها البرازيل، وذلك في إطار سعيها لتعزيز علاقاتها مع الجميع وليس لفائدة طرف على طرف آخر.

كما أشار الوزير إلى أنّ تونس بلد سلام وأن بلادنا تتعاون مع كل البلدان الصديقة على أساس الإحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، ومن هذا المنطلق، فإن تونس، ذات العلاقات المتميزة والتاريخية مع كافة الفضاءات والبلدان في محيطها العربي والافريقي والمتوسطي وجوارها الاوروبي، مؤمنة بضرورة الانفتاح على التجمعات الاقتصادية الصاعدة كمجموعة البريكس التي تمثل أحد الأقطاب الاقتصادية الهامة خاصة وأن بلادنا تتمتع برصيد كبير من الاحترام مع كافة اعضائها ومن بينها البرازيل، أكبر قوة اقتصادية في أمريكا اللاتينية.

وشدد الوزير في ذات السياق على أهمية تجسيد التعاون جنوب-جنوب والعمل على مزيد دعمه في ظلّ ما يشهده عالمنا اليوم من تحوّلات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة عميقة، مؤكّدا على التوافق بين البلدين بخصوص السعي نحو إنشاء عالم أكثر أمنا وعدلا، يقوم على التفاهم والتعاون وليس القوة والهيمنة.

من جهة اخرى، أعرب نبيل عمّار عن حرص بلادنا على التنسيق الوثيق والبنّاء مع البرازيل بشأن القضايا ذات العلاقة بالمسائل الدولية الشاملة في أفق احتضانها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ cop30 العام القادم وكذلك في إطار أولويات رئاستها لمجموعة العشرين.

هذا، وأشرف الوزير بمناسبة انعقاد هذا المنتدى على التوقيع على اتفاقيّة إعادة تفعيل مجلس الأعمال المشترك التونسي البرازيلي بين الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة والغرفة التجاريّة العربيّة البرازيلية وتنصيب معز إدريس، رئيسا جديدا لمجلس الأعمال المشترك التونسي البرازيلي (من الجانب التونسي) إلى جانب روبنز حانون رئيس المجلس من الجانب البرازيلي والقنصل الشرفي لتونس بساوباولو.

كما أشرف الوزير على مراسم توقيع المدير العام للصيدليّة المركزيّة على مذكرة تفاهم للتعاون بين الصيدليّة المركزيّة مع الجمعيّة البرازيليّة لمصنّعي الأدوية (THE BRAZILIAN ASSOCIATION OF THE PHARMACEUTICAL INPUT INDUSTRY) والهادفة إلى إرساء تعاون تونسي برازيلي في مجال التلاقيح والأمصال والبحث العلمي المتعلّق بالأمراض المستجدّة وكذلك تبادل الخبرات والتجارب في مجال الصناعات الدوائيّة.

وتجدر الإشارة إلى أنه علاوة على وفد رجال الأعمال التونسيين الذين كانت لهم لقاءات ثنائيّة مع نظرائهم البرازيليين (B2B)، شهد هذا المنتدى مشاركة كلّ من المدير العام للمجمع الكيميائي التونسي، حيث أجرى عديد اللقاءات مع ممثلي عدد من المؤسسات الاقتصادية البرازيليّة الناشطة في توريد الأسمدة ومشتقات الفسفاط، وكذلك مشاركة المراقب العام المكلّف بإدارة الإسناد بالإدارة العامّة للديوانة التونسيّة الذي تباحث مع مسؤولي الغرفة التجاريّة العربية البرازيليّة حول برامج العمل المشتركة خلال الفترة القادمة خاصّة في مجال تبادل الخبرات وتسهيل التجارة، كما من المبرمج أن يؤدي عددا من الزيارات الميدانيّة تشمل بالخصوص ميناء سانطوس بولاية ساوباولو للاطلاع على الأنظمة اللوجستية في هذه المنشاة البرازيليّة.

هذا وأجرى الوزير لقاءات صحفية مع عدد من ممثلي وسائل الاعلام الوطنية والمحلية البرازيلية.