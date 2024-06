Cohorte 6 : Les start-up d’Orange Fab Tunisie signent de nouveaux partenariats business avec Orange Tunisie

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/667c48cf363215.70941026_mojinkelpgqhf.jpg width=100 align=left border=0>

Communiqué de Presse - Orange Tunisie continue de soutenir activement les start-up tunisiennes, grâce à son dispositif complet allant de leur accompagnement jusqu’à leur accélération, à travers Orange Digital Center. Cette année, la 6ème cohorte d’Orange Fab Tunisie compte 5 nouvelles start-up accélérées, portant ainsi à 35 leur nombre total et à 50 le nombre de contrats signés depuis 2019. Tout au long de l’accompagnement business, les start-up ont donc pu développer leurs activités commerciales en seulement quelques mois. Originaires de diverses régions de la Tunisie et actives dans différents secteurs, les 5 start-up accélérées se démarquent par leurs solutions innovantes et leurs compétences techniques de qualité :



Lunar TC (Sfax) : Une start-up qui se distingue par sa spécialisation dans l'automatisation des processus avec sa solution no code, Lunflow. Cette dernière offre la possibilité de digitaliser rapidement et efficacement tous types de processus au sein d'entreprises de différentes tailles et secteurs, avec pour objectif d’augmenter significativement la productivité et maîtriser les coûts. Pendant l’accélération business, la start-up a signé un contrat avec Orange Tunisie pour déployer sa solution Lunflow en un temps record.





Kaoun (Grand Tunis) : Une fintech innovante avec ses produits Flouci, une super-app financière offrant un accès facile à divers services, notamment le transfert d'argent et le paiement de factures et subscribe.tn, une plateforme d'abonnements et services digitaux tels que la VOD, le gaming, etc. L'accélération business a ouvert les portes à un partenariat stratégique entre la start-up et Orange Tunisie. Des offres à forte valeur ajoutée co-construites seront bientôt disponibles.



Branper (Sousse) : Une start-up qui combine Big Data et IA pour fournir des informations et des insights provenant des réseaux sociaux afin d’analyser et prédire les comportements des internautes. Son produit Sentinel combine donc le Datamining, les NLP/NLU et l’IA pour assurer la veille sur l’e-réputation, le benchmark, l’analyse des sentiments et la prédiction des nouvelles tendances. Pendant l'accélération, la start-up a signé un contrat avec Orange Tunisie pour utiliser Sentinel sur les réseaux sociaux de l’opérateur avec une analyse approfondie du dialecte tunisien.



Screenflex (Grand Tunis) : Une plateforme SaaS (basée sur le cloud) simplifiant la gestion et le marketing de l'affichage numérique de tous types d’écrans. Elle permet aux entreprises de créer, gérer et diffuser facilement et à distance un contenu personnalisé, optimisant ainsi l'impact de leurs efforts marketing tout en économisant temps et ressources. Pendant l'accélération, la start-up a validé avec succès un proof of concept en déployant sa solution dans les boutiques Orange pour une gestion optimale des écrans. Actuellement, elle est en phase finale de signature de son contrat.



Iley’com (Sfax) : Une marketplace solidaire et omnicanale qui offre aux entrepreneurs, designers et artisans la possibilité de commercialiser leurs produits sur le marché tunisien comme à l’international en seulement quelques clics. En partenariat avec la Fondation Orange Tunisie, la start-up a formé les femmes artisanes bénéficiaires du programme des Maisons Digitales dans diverses régions. Cette formation, comprenant des modules sur l'e-commerce et le branding, a facilité la création de boutiques en ligne, rendant les produits tunisiens accessibles sur le marché. Cette collaboration a également augmenté les revenus des artisanes, renforçant ainsi leur autonomie financière.

Restez à l’écoute pour le prochain appel à candidatures de la 7ème saison d’Orange Fab Tunisie.