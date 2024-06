Mondial Confort annonce le relancement de la marque Beko en Tunisie

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6676a72955e4b9.25906338_fkipnjehqgoml.jpg width=100 align=left border=0>

Communiqué de Presse - Mondial Confort, un des pionniers dans la fabrication d'appareils électroménagers en Tunisie, est fier d'annoncer le retour officiel de la marque Beko. Ce partenariat stratégique vise à offrir aux consommateurs tunisiens des produits innovants et performants.



A travers le groupe, Beko est devenue la marque de renommée leader en Algerie et même elle devance les marques Coréennes présente sur le marché.





...



Innovation et qualité au cœur de notre engagement

Beko, marque reconnue pour ses solutions électroménagères innovantes et éco-responsables, numéro 2 mondiale et numéro 1 en Europe (*), fait son retour en Tunisie. Les consommateurs pourront découvrir une gamme complète de produits, allant des réfrigérateurs aux lave-linge, lave-vaisselles, plaques, hottes, fours, climatiseurs, téléviseurs et petits électroménagers.



Des produits pour simplifier la vie quotidienne

- Réfrigérateurs : Technologie « Harvest Fresh » avec éclairage LED tricolore, qui reproduit le cycle naturel de la lumière conservant ainsi vitamines et fraîcheur des fruits et légumes.

- Machines à laver : Technologie « Steam Cure Hygiène + » pour un lavage à la vapeur.

Les réfrigérateurs et machines à laver sont équipés du compresseur/moteur ProSmart TM Inverter, robuste, économe et silencieux.

- Lave-vaisselles : Technologie « AquaIntense » avec lavage à 360°. Technologie « AutoDose » ajustant automatiquement le dosage de gel et de liquide de rinçage. « Save Water Technology » économisant jusqu’à 728 litres d’eau par an.



Un réseau de distribution élargi

Mondial Confort a mis en place un réseau de distribution élargi pour assurer la disponibilité des produits Beko à travers tout le pays, avec des revendeurs agréés dans toutes les villes tunisiennes et en ligne. Un service après-vente de qualité est assuré pour une expérience client optimale.



À propos de Mondial Confort

Le Groupe est un acteur majeur dans la fabrication d'équipements électroménagers en Tunisie depuis plus de 30 ans à travers maxwell, engagé envers la satisfaction client et apportant les meilleures marques internationales aux foyers tunisiens.





À propos de Beko

Beko est une marque mondiale d’électroménager, présente dans plus de 140 pays, synonyme de qualité, de performance et de respect de l’environnement. Beko est aujourd’hui n°1 en Europe.

A travers la certification VDE, Beko révèle que ses produits ont une durée de vie de 25 ans.

Le moteur « Pro Smart Inverter » de beko est garanti 10 ans.

Aujourd’hui Beko Europe est détenteur des marques suivantes : Grundig, Hitachi, Ariston Hotpoint, Indesit et Whirlpool.