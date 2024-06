Lancement de l’Initiative Équipe Europe « Investissements en Tunisie » : plus de 10 milliards de dinars en faveur d’investissements durables pour la relance économique de la Tunisie.

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66695415535a89.62846282_kfngmipjoqelh.jpg width=100 align=left border=0>

Communiqu de Presse - LInitiative Equipe Europe (IEE) Investissements en Tunisie apporte son soutien au Programme National de Rformes de la Tunisie en favorisant des investissements publics et privs crateurs d'emplois dcents, soutenant le dveloppement local, la transition cologique et la diversification conomique.



Dans le cadre du Tunisia Investment Forum organis par la FIPA en partenariat avec lUnion europenne, le 12 juin 2024 marque le lancement officiel de l'Initiative Equipe Europe Investissement en Tunisie par S.E.M Marcus Cornaro, Ambassadeur de lUnion europenne en Tunisie, en prsence de M. le Premier Ministre Ahmed Hachani, de Mme la Ministre de lEconomie et de la Planification Fryel Ouerghi Seba et d'un public de plus de 500 personnes compos dinvestisseurs, institutions financires , entrepreneurs, dcideurs politiques, reprsentants gouvernementaux et dorganisations internationales, chercheurs, universitaires et experts.





Les Initiatives Equipe Europe sinscrivent dans le cadre de la stratgie de lUnion europenne Global Gateway qui vise mobiliser jusqu 300 milliards deuros dinvestissements entre 2021 et 2027 pour soutenir une reprise mondiale durable. Ces initiatives visent accrotre la cohrence et la coordination du soutien combin des membres de lEquipe Europe afin de promouvoir des programmes ayant un impact transformateur dans les pays partenaires.



LIEE Investissements en Tunisie reprsente une mobilisation sans prcdent en soutien au Programme National de rformes de la Tunisie incluant outre lUnion europenne, 5 de ses Etats membres (Allemagne, Espagne, France, Italie, Pays Bas), leurs agences techniques et financires ainsi que les banques multilatrales BEI et BERD autour dun objectif commun qui se dcline en 3 axes :



Amlioration du climat des affaires et du cadre gnral de l'investissement via notamment un soutien lacclration des rformes structurelles, mais aussi lamlioration de la fourniture de services publics aux citoyen(ne)s et aux oprateurs conomiques et la consolidation du partenariat commercial entre la Tunisie et lUE.

Amlioration des infrastructures conomiques pour une conomie rsiliente et neutre en carbone via notamment la prennisation de lapprovisionnement en nergie pour les mnages et les entreprises un cot raisonnable, et un accs amlior une infrastructure digitale de qualit un cot raisonnable.

Amlioration de laccs au financement et l'accompagnement des MPME via notamment le soutien linclusion financire et lmergence de modalits de financements alternatifs, ou la mobilisation de lignes de crdits aux bnfices dun entreprenariat inclusif, crateur demplois dcents et de valeur ajoute locale, sans oublier la fourniture dun accompagnement technique de qualit.



Parmi les nouveaux projets phare de LIEE Investissement en Tunisie citons notamment les projets ELMED/ELMED+ dans le domaine nergtique, MEDUSA dans le domaine digital, Corridor Sfax-Kasserine dans le domaine du transport ou Relance MPME dans le domaine du soutien au secteur priv. Ces nouveaux projets viennent complter les plus de 120 projets en cours de mise en uvre ou en phase de formulation inclus dans lIEE Investissements en Tunisie reprsentant un volume de financement de plus de 10 milliards TND pour la priode de 2021-2027.



M. Marcus Cornaro, Ambassadeur de lUnion europenne en Tunisie a dclar :



LInitiative Equipe Europe Investissement en Tunisie est une parfaite illustration de la pertinence dune approche coordonne pour gnrer plus dimpact. Ainsi, en agrgeant la force de frappe combines de lUnion, ses tats membres, leurs agences de financement et de mise en uvre ainsi que les banques multilatrales BEI/BERD autour dune logique dintervention aligne la fois sur les intrts de notre partenaire, la Tunisie, les ntres et ceux de la plante, leffet transformateur attendu en matire dinvestissement devrait positivement impacter aussi bien les citoyen.ne.s que les entreprises tunisiennes.