GNV plus que jamais présente en Tunisie

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/665d96ef10b4d6.94848066_ligmhkoejqpfn.jpg width=100 align=left border=0>

Communiqu de Presse - Forte dune exprience de 30 ans dexistence sur la Grande Bleue et de 20 ans dactivits en Tunisie, la compagnie maritime italienne GNV dploie les grands moyens pour remercier la fidlit de ses partenaires voyagistes tunisiens, en organisant une soire festive dans le luxueux htel The Rsidence Gammarth.

En cette circonstance, ltat-major de la compagnie a fait le dplacement Tunis pour partager ces moments avec ses partenaires et les remercier, ainsi que pour prsenter les activits et les perspectives de GNV en Tunisie lors dun point de presse organis cette occasion.



La compagnie GNV annonce, dans ce cadre, quelle va maintenir laffectation du navire "Suprema" - fleuron de la flotte de GNV - la ligne Gnes-Tunis partir du 15 juin.



...



Ce paquebot immense (211,50 mtres de long pour 30,40 mtres de large) peut embarquer 2920 passagers. Il dispose de 567 cabines, 37 suites de luxe et un garage pouvant contenir 886 vhicules.

Avec une moyenne de 250 mille passagers transports par an au dpart et destination de Tunis, lobjectif espr de GNV pour lanne 2024 est de 260 mille passagers. Ce qui fait de la Tunisie un march hautement privilgi.

En termes de passagers, les rsultats de GNV sont lgrement positifs conformment aux objectifs que lentreprise stait fixs pour 2024. Lavenir semble donc prometteur pour la compagnie, qui veut consolider sa prsence dans notre pays.

La responsable des ventes de la compagnie sur les marchs Tunisie et Maroc, Carole Montarsolo, a firement dclar dans ce cadre que : GNV est le leader sur le march du transport de passagers de lEurope vers lAfrique du Nord , rappelant que la compagnie a lanc son premier navire Le Majestic en 1993 quelques mois aprs sa cration.



GNV s'est beaucoup dvelopp en termes de capacit de transport et de service offert aux passagers. Nous exploitons actuellement 28 navires, tandis que quatre autres navires nouvellement construits, trs performants sur le plan technologique et environnemental, seront disponibles d'ici la fin de l'anne 2026. Le premier GNV Polaris arrivera la fin de l'anne, indique-t-elle.



Et dajouter: La compagnie investit la fois dans son organisation interne et dans tous les ports o elle opre en termes d'installations afin d'amliorer ses services et ses oprations. Dailleurs dans le cadre de notre stratgie de de dveloppement, noua avons dcid de raliser de nouveaux investissements en Tunisie (march historique et solide pour GNV) que ce soit en termes despaces portuaires que de services.

Notre objectif est toujours de nous amliorer, c'est pourquoi nous visons atteindre 260 000 passagers transports en Tunisie depuis Genova, Civitavecchia et Palerme d'ici la fin de l'anne, soit 10000 passagers de plus qu'en 2023.



Dans sa prsentation dtaille, Montarsolo a aussi prcis que GNV tend rpondre aux demandes d'une clientle de plus en plus exigeante et diversifie, qui comprend notamment les familles qui voyagent des pays du centre et du nord de l'Europe vers la Tunisie ou le Maroc, vers lEspagne et les Balares, lAlbanie, ainsi que vers la Sardaigne et la Sicile.

Il a t aussi indiqu que la durabilit a toujours t un aspect essentiel pour la GNV qui, avant d'autres concurrents, a investi des ressources importantes (plus de 90 millions d'euros) pour quiper une grande partie de sa flotte de systmes d'chappement scrubber plus respectueux de l'environnement.

La socit a galement investi dans le renouvellement de sa flotte et, comme indiqu, quatre nouveaux navires sont en cours d'acheminement. Le premier arrivera l'automne, les suivants arriveront tous les six mois, pour tre insrs, titre indicatif, la fin de 2026. Toutes les nouvelles units sillonneront les mers avec des units de propulsion plus respectueuses de lenvironnement et plus efficaces qui, grce aux technologies modernes, garantiront une consommation moindre et moins d'missions nocives dans l'atmosphre.

En particulier, l'impact environnemental des nouveaux navires sera infrieur de 30% pour les deux premiers et de 50% pour les troisime et quatrime (aliments au GNL) celui des units standard actuelles.

Par ailleurs, Il a t aussi rappel que GNV a largement investi ces dernires annes dans le dveloppement de son rseau, particulirement pour la Tunisie qui compte parmi les destinations sur lesquelles la compagnie dveloppe le plus. Ce qui explique les nombreuses actions organises pour sduire les Tunisiens dont :

-Le respect absolu de la ponctualit des navires avec la cration dune tour de contrle centrale Gnes qui soccupe du monitoring h24/7 de toute la flotte de la GNV avec lobjectif de suivre.

-Le bon droulement des oprations nautiques et portuaires et pour apporter des actions correctives si ncessaires afin de respecter les horaires de chaque escale et de chaque voyage.

-La relance du tourisme motoris en collaboration avec lOffice National du Tourisme Tunisien.

-La rvision de tous les menus des bars, self-service et restaurants bord avec des produits adapts (halal) et le renforcement des services ddis aux familles (family lounge).

-Introduction de spectacles musicaux bord

- GNV vient de lancer une refonte majeure de son programme de fidlit myGNV , dans le but d'augmenter le nombre de passagers fidles en leur offrant des avantages. La socit a augment le cashback de 2,5 % 20 %. Par exemple, les passagers qui dpensent 1 000 euros recevront 200 euros de bons utiliser pour de futurs voyages.

-GNV a aussi mis en place un service de WIFI en partenariat avec STARLIK dvelopp par Elon Musk.

En dfinitive, GNV, qui reste lune des principales compagnies maritimes oprant dans le cabotage et le transport des passagers dans le monde entier, ne cesse de mettre tous les atouts de son ct pour amliorer davantage le service offert sa clientle. En tmoigne le nombre sans cesse croissant de ses passagers qui atteint des records danne en anne.



A propos de la GNV :

Fonde en 1992 et faisant aujourd'hui partie du groupe MSC, GNV possde une flotte de 28 navires. La compagnie exploite 31 lignes dans 7 pays, au dpart et destination de la Tunisie, du Maroc, de la Sardaigne, de la Sicile, de l'Espagne, de la France, de l'Albanie et de Malte.