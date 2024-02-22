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فتح 73 مكتب بريد يومي 24 و25 فيفري 2024 بصفة استثنائية بالمعتمديات التابعة لولايات تونس ونابل والمنستير وقفصة وتطاوين وقابس

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Publié le Jeudi 22 Février 2024 - 17:54 قراءة: 0 د, 18 ث
      
أعلن البريد التونسي في بلاغ صادر عنه اليوم الخميس، عن فتح 73 مكتب بريد بالمعتمديات التابعة لولايات تونس ونابل والمنستير وقفصة وتطاوين وقابس بصفة إستثنائية يومي السبت والأحد 24 و 25 فيفري 2024 من الساعة التاسعة صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة

ويأتي هذا الجراء لتمكين الحجيج من إتمام عمليات خلاص معاليم الحج وتذاكر السفر إلى البقاع المقدسة في أفضل الظروف

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