Las Vegas : Samsung ouvre un portail vers une nouvelle ère de mobilité avec IA sur l’Exosphère de The Sphere, avant l’Unpacked 2024

Communiqué de Presse - Pour célébrer la nouvelle ère d’innovations Galaxy, Samsung s’est associé aux Marvel Studios autour de la saison 2 de What If… ? actuellement diffusée uniquement sur Disney+, pour s’afficher en grand sur l’écran LED extérieur de The Sphere le 8 janvier dernier.



Avec Doctor Strange, l’horizon de Las Vegas s’est illuminé pour faire allusion aux nouvelles capacités de l’IA[1] mobile qui seront bientôt proposées aux utilisateurs Galaxy dans le monde entier. Tout comme le célèbre personnage de Marvel, Doctor Strange, qui découvre de nouveaux portails aux possibilités infinies, Galaxy AI permettra de faire des découvertes d’une toute nouvelle manière.

« Lors du prochain Galaxy Unpacked, nous entrerons dans une nouvelle ère d’innovation et dévoilerons des expériences mobiles inédites avec l’IA », a déclaré Stephanie Choi, vice-présidente exécutive et responsable marketing de la division Mobile eXperience de Samsung Electronics « Galaxy AI donnera le pouvoir aux utilisateurs dans tous les aspects de leur vie. Cette campagne donne un aperçu sur l’une des façons dont nous évoluons et redéfinissons la technologie mobile grâce à une collaboration particulière avec un partenaire de longue date de l’industrie technologique, qui sera révélée prochainement. »



Entrez dans une nouvelle ère avec Galaxy AI. Rendez-vous le 17 janvier pour suivre la conférence Galaxy Unpacked.

[1] IA = Intelligence Artificelle







