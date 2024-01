OMODA 5 est classe cinq étoiles par l'ANCAP montrant son excellente qualité de sécurité

Communiqu de Presse - Le 1er aot, l'Australasian New Car Assessment Program (ANCAP) a publi les derniers rsultats des tests de scurit. L'OMODA 5 a pass avec succs l'valuation de scurit professionnelle et la plus rigoureuse. Il a reu la note la plus leve de cinq toiles. Ce prix est un autre tmoignage de la force aprs sa certification cinq toiles de lEuro NCAP en dcembre de l'anne dernire, ce qui indique qu'OMODA 5 possde dj les normes de scurit les plus leves au monde en matire de certification cinq toiles.



Sur ce rsultat de scurit cinq toile, L'OMODA 5 a obtenu un score de 87 % pour la protection des occupants adultes, de 88 % pour la protection des enfants, de 68 % pour la protection des automobilistes sur la route vulnrables et de 83 % pour l'assistance la scurit.





La raison de pouvoir avoir une note excellente dans les tests les plus rigoureux de lANCAP est inextricablement li limportance quaccorde OMODA 5 aux intrts des utilisateurs et sa propre recherche de la plus haute qualit de scurit, ce qui prouve galement que OMODA 5 est capable dassurer une protection maximale pour les propritaires et les pitons.



OMODA 5, ce SUV de style cross, a dj fait rfrence aux principales demandes des consommateurs mondiaux ds la phase de R&D et de conception. Il a non seulement ralis de grands progrs en termes de structure de carrosserie, de configuration de scurit et d'autres aspects, mais a effectu une vrification du dveloppement adaptatif dans les diffrents environnements et les conditions routires travers le monde.



OMODA 5 adopte une carrosserie en acier haute rsistance comme structure principale avec l'acier reprsentant 78 %. Il peut rsister des pressions allant jusqu' 1800Mpa. Equip des matriaux ultra haute rsistance ci-dessus, le corps de la cage a t conu et fabriqu pour maintenir sa structure globale sans dformation en cas d'accident. Quant la cabine, OMODA 5 est quipe de nombreux coussins gonflables de scurit, notamment les siges conducteur et passager, un airbag latral, un rideau latral et un airbag central, qui peuvent offrir une protection de scurit complte aux occupants en cas de collision en construisant la dernire ligne de dfense pour garantir la scurit de la vie.



Avec les progrs continus de la technologie intelligente, OMODA 5 dveloppe les technologies intelligentes les plus avances pour offrir une exprience de scurit de conduite ultime. Plus prcisment, l'OMODA 5 est quip d'un systme avanc d'aide la conduite intelligente, comprenant le systme ADAS, tel que la croisire adaptative ACC pour protger les conducteurs et les passagers.



OMODA 5 a russi le crash test de scurit de lANCAP avec une valuation de cinq toiles, interprtant parfaitement le concept de produit intgration de la scurit dans ses produits . Jusqu' prsent, OMODA 5 a t lanc sur 12 marchs travers le monde, et les ventes cumules l'exportation au premier semestre de cette anne ont atteint 70 821 units. Elle a aussi remport la troisime place des ventes de modles d'exportation en Chine en juin de cette anne. Comme la qualit dOMODA 5 continue dtre certifie dans le monde entier et les ventes mondiales cotinuent daugmenter, lavenir, OMODA 5 gagnera une plus grande confiance des utilisateurs dans le processus de mondialisation.