حي التضامن: محاصرة عنصر اجرامي خطير محل 22 منشور تفتيش

تمكنت أول أمس وحدات الابحاث العدلية التابعة لمنطقة الحرس الوطني بالتضامن معززة بدوريات مختلف الاختصاصات بالمنطقة ودورية الطلائع باقليم أريانة بعد نصب كمين محكم من القاء القبض على مجرم خطير مفتش عنه مصنف خطير جدا من ذوي السوابق العدلية في الاعتداء بالعنف و السلب تحت طائلة التهديد واندماجه في ترويج المواد المخدرة صادر في شانه 22 منشور تفتيش و مضمون حكم سجني بالنفاذ العاجل كما انه مورط مؤخرا لدى الفرقة المذكورة بتحويل وجهة والسلب تحت طائلة التهديد باستعمال الة حادة.

وقد تم الاحتفاظ به واتخاذ الاجراءات القانونية في شانه حسب تعليمات النيابة العمومية.

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