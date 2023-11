Franchir les Frontières : OMODA et les Utilisateurs Mondiaux Créent Ensemble un Nouvel Écosystème Innovant et Joyeux

Communiqu de Presse - Du 15 au 18 octobre, la "Confrence 2023 sur la Co-cration de l'Écosystme International des Utilisateurs d'OMODA" s'est tenue avec succs Wuhu, en Chine. Des reprsentants des utilisateurs de plus de 30 pays du monde entier ont t invits cette grande runion, une plateforme conviviale o OMODA et les utilisateurs pouvaient interagir profondment et converger.





Les "utilisateurs" taient incontestablement les stars de cette confrence. Avec une exposition immersive de produits cologiques, un voyage faible mission impliquant des milliers d'utilisateurs du monde entier, de nouvelles directions tablies dans des collaborations philanthropiques observes par les utilisateurs, et des essais et des conduites d'utilisateurs plusieurs tours et dans plusieurs scnarios, la vitalit tait palpable. Lors de la confrence thmatique des utilisateurs le 18, OMODA a cr une scne pour que les reprsentants des utilisateurs mondiaux partagent leurs histoires et leurs propositions de vie entrelaces avec OMODA.



Exposition de Boutique Priphrique : Plus que de Simples Voitures

Avance Technologique, Introduction d'un Nouvel Avenir de Mobilit Intelligente

Voyage Écologique Faible Émission : Les Utilisateurs se Transforment en Pionniers de la Vie Durable



Giuditta Andreaus, Directrice Principale des Partenariats Stratgiques au Sige de l'UICN

Essais et Conduites Profondes : Dbloquer un Plaisir de Conduite Passionnant sans Limites

À Propos d'OMODA

Avec des ides profondes et une rflexion sur les tendances de jeunesse, d'individualit et de mondialisation, OMODA s'engage embrasser les consommateurs mondiaux novateurs et crer une marque tourne vers l'avenir pour la nouvelle gnration anime par une attitude.

OMODA peroit avec acuit la vie de la jeune gnration mondiale contemporaine et, incarnant une identit de rupture des frontires "CROSS", entre en dialogue complet avec la nouvelle gnration mergente. En brisant l'ordre du monde rel, OMODA apporte un design de pointe et une technologie futuriste aux utilisateurs de la Gnration Z, en leur proposant des vhicules lgants en avance sur leur temps.

Dans le nom "OMODA", le "O" reprsente la surprise et la vitalit, et c'est aussi un symbole de l'lment essentiel de la vie, l'oxygne. "MODA" est driv de "Moderne", impliquant les tendances de la mode et reprsentant une nouvelle gnration mondiale de modes de vie durables, une incarnation de la verdure cologique et du style avant-gardiste.

Adhrant une mentalit de marque mondiale, OMODA a cr de manire innovante le concept d'cosystme "O-univers", une mthode de communication unique entre la marque et les utilisateurs, et un symbole social exclusif pour OMODA. L'objectif est d'tablir des connexions plus chaleureuses avec les utilisateurs mondiaux, d'embrasser une culture plus diversifie, et de co-crer un style de vie souhaitable et tendance avec les utilisateurs.

Chaque vnement spcialis, dbordant d'enthousiasme, a dmontr l'importance que OMODA accorde la construction d'un cosystme d'utilisateurs. Un regard rtrospectif sur les moments forts de la confrence a permis aux utilisateurs mondiaux de vivre l'cosystme innovant et joyeux, les avances technologiques anticipes, les nouveaux voyages dans le dveloppement durable, et les expriences passionnantes offertes par les vhicules lectriques intuitifs d'OMODA.Pendant la confrence, OMODA a cr une "Exposition de Produits Écologiques" technologiquement enrichie pour les passionns de voitures et les utilisateurs. Des bornes de recharge, des drones, de l'intelligence numrique, des sports tendance, et une gamme d'autres exposs ont cr un espace d'exprience de vie immersive et joyeuse. Ici, les utilisateurs ont pu percevoir directement l'excellence drive des produits d'OMODA.OMODA 5 et OMODA E5, habills de tenues de voiture blouissantes, taient les objets d'attention de l'exposition. La tenue sur mesure spciale de la voiture OMODA 5 fusionnait le style de design avant-gardiste du modle, dvoilant le mlange exquis de technologie et d'art. En revanche, la tenue de l'OMODA E5 accentuait le futurisme ; les lignes fluides sur le ct confraient un temprament dynamique et lgant, exprimant l'intelligence et l'lgance de la marque tendance d'OMODA. Un autre article populaire, le premier vlo de boutique driv d'OMODA, a attir de nombreux utilisateurs pour des expriences de conduite.Cette exposition exquise a montr la dmarche d'OMODA au-del de la frontire de la "voiture", reliant tous les aspects de la vie des utilisateurs. À l'avenir, OMODA embrassera une culture et des intrts diversifis, organisera des vnements tendance pour les utilisateurs mondiaux passionns par la vie, favorisera la connexion de partenaires partageant les mmes ides, et construira conjointement un nouveau paradigme de "mobilit + vie" avec OMODA.Au-del de l'cosystme enchanteur de produits qui vont au-del des voitures, la "Journe de la Technologie" de la Confrence sur la Co-cration de l'Écosystme International des Utilisateurs d'OMODA a dvoil de bonnes nouvelles supplmentaires concernant les avances technologiques, mettant en avant plusieurs ralisations technologiques rcentes.Au milieu de la phase cruciale de l'lectrification et de l'intelligence automobile, la Journe de la Technologie a prsent la plateforme technologique hybride de troisime gnration PHEV, atteignant un quilibre parfait entre des performances robustes et la conservation de l'nergie. Cette plateforme est prte orienter la tendance vers l'avenir automobile intelligent et vert. Dans le domaine de la conduite autonome, OMODA a dvoil plusieurs nouvelles technologies centres autour du modle Robotaxi, ouvrant une nouvelle re de mobilit intelligente. En termes d'interaction intelligente, OMODA a prsent de nombreuses technologies de pointe, notamment l'intgration de grands modles d'IA et le Car Enjoyment Metaverse.Pour OMODA, la "technologie" a toujours t le sang vital et l'lment fondamental dans la construction de voitures excellentes pour les utilisateurs. Avec l'innovation touchant l'avenir, OMODA s'engage rendre la belle vision de la mobilit tangible et accessible tous.Si "la technologie" est un lment crucial pour qu'une marque automobile remporte la faveur des utilisateurs, alors l'exploration du dveloppement durable et la pratique de la responsabilit sociale sont des stratgies infaillibles pour qu'une marque maintienne une comptitivit durable. Pendant la confrence, OMODA a orchestr une balade cologique, mobilisant des milliers d'utilisateurs du monde entier pour pratiquer des dplacements faible mission et adopter un mode de vie respectueux de l'environnement.Lors de la crmonie d'ouverture du voyage mille personnes, sous les yeux des utilisateurs du monde entier, OMODA a galement sign un mmorandum de coopration avec l'UICN pour explorer conjointement de nouvelles orientations dans le domaine de la protection de l'environnement et de la durabilit, mettant en avant davantage l'engagement d'OMODA construire une marque de voiture avec "amour, chaleur et motion."Des produits exceptionnels peuvent aider les utilisateurs forger une exprience de voyage suprieure, mais la culture de la marque et la construction cologique rassemblent plus d'utilisateurs partageant les mmes croyances en une puissante synergie. OMODA continuera amplifier son potentiel de marque et ses avantages cologiques pour les utilisateurs, approfondira davantage sa coopration avec les organisations mondiales de bienfaisance, contribuera continuellement au dveloppement de haute qualit de l'industrie automobile et plaidera pour un mode de vie vert et magnifique.Pour permettre aux utilisateurs et aux mdias visiteurs de percevoir profondment la force des produits d'OMODA, OMODA a initi plusieurs sries d'essais et de conduites pendant la confrence. La marque a reu de nombreux loges de la part des utilisateurs du monde entier pour son esthtique de design avant-gardiste, ses performances dynamiques exceptionnelles et sa technologie intelligente tourne vers l'avenir.La zone d'essais et de conduites a t spcialement amnage dans le parc d'attractions Fantawild, divise en une zone d'exprience de piste de course intgre et une zone d'exprience d'acclration en ligne droite. Les deux modles phares d'OMODA, l'OMODA 5 et l'OMODA E5, ont t mis l'preuve. L'OMODA E5, le nouveau modle entirement lectrique de la marque, a dmontr la force exceptionnelle d'OMODA dans le domaine des nouvelles nergies grce sa puissance fulgurante et sa matrise flexible dans divers projets de simulation de conditions routires comme les slaloms en "S" et les slaloms en huit.Comme l'a soulign le PDG d'OMODA, Shawn Xu, lors de la confrence, "OMODA ne se contentera pas de fabriquer de bonnes voitures pour les utilisateurs, mais dpassera continuellement les frontires, s'engageant changer la relation entre les voitures et les personnes. Grce son pouvoir de marque et sa crativit, OMODA vise donner du pouvoir ces utilisateurs rveurs et talentueux, devenant leur partenaire intime." Cette confrence internationale de co-cration cologique des utilisateurs est la concrtisation du concept "centr sur l'utilisateur" d'OMODA et le point de dpart de l'cologie innovante et joyeuse d'OMODA. Dans le but de crer une exprience cologique tous scnarios pour les utilisateurs, OMODA continuera avancer, construire un cosystme d'utilisateurs mondial et ouvrir un bel avenir de mobilit avec encore plus d'utilisateurs.