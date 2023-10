الحبيب الغريبي: خجول بهذا المشهد التلفزيوني التافه في بلدي وتغطيتها لغزة بائسة وسطحية

هاجم الاعلامي بقناة الجزيرة حبيب الغريبي الإعلام التونسي قائلا انه تافه ولا يغطي أحداث غزة وانه خجول منه.

وكتب الغريبي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية "خجول أنا بهذا المشهد التلفزيوني التافه في بلدي

وحتى بعض التغطيات اليتيمة

حول غزة التي اصطدمت بها بالصدفة هذه الأيام موغلة في البؤس والسطحية وأتعس من ذلك كله مؤثثة في البعض منها بالنطيحة والعرجاء وما أكل السبع



...



نعم وألف نعم نكبة تونس في إعلامها إعلام الطناجر والمقالي إلا من رحم ربك

نأيت بنفسي كثيرا سابقا ولكن enough is enough

سأكون معكم بإذن الله في بث مباشر قريبا على هذه الصفحة لأقول أكثر وأصرخ أكثر.