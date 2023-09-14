رابطة حقوق الانسان تندّد برفض تونس دخول وفد من البرلمان الأوروبي ..

La délégation ad hoc du Parlement européen en Tunisie condamne la décision des autorités tunisiennes de refuser l'entrée de la délégation et demande une explication détaillée.

Déclaration 👇https://t.co/hEJACE3atP — AFET Committee Press (@EP_ForeignAff) September 14, 2023

اعتبر بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، خلال استضافته اليوم الخميس 14 سبتمبر في برنامج émission impossible على راديو إي أف أم، أن رفض تونس لدخول وفد من لجنة الشؤون الخارجية من البرلمان الأوروبي، مسيء لصورتها.وقال الطريفي إنه كان على وزارة الشؤون الخارجية أن تفسر سبب هذا المنعوكان وفد من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، أدان في بيان أصدره اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023، ''قرار السلطات التونسيّة القاضي برفض دخوله إلى البلاد''، مطالبا بتقديم تفسير مفصّل.