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رابطة حقوق الانسان تندّد برفض تونس دخول وفد من البرلمان الأوروبي ..

Publié le Jeudi 14 Septembre 2023 - 12:22 قراءة: 0 د, 45 ث
      
اعتبر بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، خلال استضافته اليوم الخميس 14 سبتمبر في برنامج émission impossible على راديو إي أف أم، أن رفض تونس لدخول وفد من لجنة الشؤون الخارجية من البرلمان الأوروبي، مسيء لصورتها.
وقال الطريفي إنه كان على وزارة الشؤون الخارجية أن تفسر سبب هذا المنع

وكان وفد من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، أدان في بيان أصدره اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023، ''قرار السلطات التونسيّة القاضي برفض دخوله إلى البلاد''، مطالبا بتقديم تفسير مفصّل.
...

وشدّد الوفد في بيانه، على أهمية الحوار، خاصّة فيما يتعلّق بالمسائل الحاسمة.


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