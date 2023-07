Orange Tunisie partenaire officiel des festivals de Hammamet & Bizerte

Communiqué de Presse - Orange Tunisie annonce la signature de deux partenariats culturels d’envergure. Dans le cadre de la promotion de la vie culturelle en Tunisie l’opérateur apporte son soutien en tant que Partenaire Officiel des festivals de Hammamet et de Bizerte.



Lors de la cérémonie de signature, Thierry Millet, directeur général d’Orange Tunisie et Néjib Kasraoui, directeur du festival de Hammamet se sont félicités du prolongement de leur partenariat.





...



Dans la même stratégie de soutien à la vie Culturelle tunisienne et tout en continuant de soutenir le Festival des jeunes de Kasserine et le Festival International de Dougga, un nouveau partenariat a été conclu avec le Festival de Bizerte. Lors d’une deuxième cérémonie de signature avec Sami Hnini, directeur du festival de Bizerte, Thierry Millet a exprimé sa volonté de continuer à soutenir la Culture dans toutes les régions du pays.





Au cours des soirées de ces festivals, Orange Tunisie sera au rendez-vous pour insuffler la joie durant cette période estivale et réserve aux festivaliers des surprises pour avoir une belle expérience et garder des souvenirs exceptionnels des soirées des festivals.