Evènement : les « Communs » une alternative pour un avenir équitable et durable

Communiqu de Presse - Et si les Communs taient rellement la rponse la crise actuelle de lhumanit, touchant de nombreux aspects tels que lcologie, le social et lconomie ? Pourrait-on construire des socits durables et rsilientes en adoptant ce concept ? Le bureau de la Fondation Heinrich Böoll Tunis (ONG) met en avant cette notion et offre au public tunisien lopportunit de discuter de ce concept en pleine mergence qui anime le monde intellectuel.





Le 24 mai 2023 , partir de 17h.30, La Fondation Heinrich Böll organise sa sixime dition de la Green Lecture la Cit de la Culture (Salle Omar Khelifi). Cet vnement bien connu du public tunisien, marquant la premire dition depuis la pandmie de Covid-19. La Green lecture sera le point de dpart de discussions centres sur le concept des Communs . Plus prcisment, cette dition mettra en lumire la version franaise du livre de Silke Helfrich et David Bollier intitul Free Fair and Alive en anglais et Le Pouvoir Subversif Des Communs en franais, offrant ainsi une accessibilit cette rflexion essentielle pour le public francophone. La prsence de David Bollier facilitera l'change entre les intervenants et le public, en offrant un accs direct son expertise.

Mais avant, quest-ce que les Communs ?

Les Communs dsignent des ressources partages et gres collectivement, qu'elles soient matrielles (terres, forts, rivires, etc.) ou immatrielles (savoirs, logiciels, etc.).

Bien que le terme puisse sembler nouveau, le concept lui-mme est ancien : En Tunisie, par exemple, la notion d' Al mouchaat (Communs en arabe) est connu depuis des sicles sous diffrents formes et dans diverses rgions. On peut citer lexemple de la manire dont leau (une ressource commune) est partage dans les oasis du sud, une technique permettant tous les agriculteurs de bnficier dune ressource naturelle convoite.

Lvnement de la Green Lecture offre au public prsent bien plus qu'une simple opportunit de dcouvrir et d'changer autour des Communs , un concept mergent apte offrir des solutions novatrices pour construire des socits durables et quitables.

En effet, le panel Green lecture de cette confrence comprendra des experts renomms tels que David Bollier, qui prsentera la lecture , et de Safouane Azzouzi, chercheur tunisien dans le domaine des Communs . Cette occasion permettra galement aux participants de dcouvrir le contenu et la plateforme dveloppe par le bureau de la Fondation Heinrich Böoll Tunis.