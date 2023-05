Nouvelair lance un nouveau vol reliant Tunis à Milan

Communiqué de Presse - nouvelair annonce le lancement de sa nouvelle ligne reliant Tunis à Milan, avec une fréquence de deux vols par semaine, à compter du 17 juillet 2023, et ce à partir de 699 DT TTC pour le billet en aller-retour.





Avec le lancement de cette nouvelle liaison aérienne, nouvelair dessert pour la première fois l’Italie, et offre, de ce fait, à ses passagers, l’opportunité de découvrir tout ce que cette destination passionnante offre.







Les amateurs de culture, d’architecture et de shopping pourront ainsi partir à la découverte de la capitale italienne de la mode, explorer les monuments milanais et savourer d’excellents plats italiens.







La ligne Tunis-milan est le 14ème lancement de la compagnie pour la saison d’été 2023, en effet dans le cadre de sa stratégie de développement et de croissance, nouvelair a étendu son réseau régulier sur la France, l’Allemagne, la Belgique, la Suisse, le Royaume-Uni, Stockholm, le Danemark, la Turquie, l’Algérie et l’Italie …







Pour accompagner son expansion, la compagnie est en train d’agrandir sa flotte qui devrait atteindre 13 appareils de type A 320 d’ici le mois de juin de l’année courante.



Pour toute information ou réservation, vous pouvez consulter le site web de la compagnie www.nouvelair.com, l’application mobile, le réseau d’agences Nouvelair, contacter le Call Center au (+216)36.020.920 ou votre agence de voyage habituelle.



À propos de nouvelair



nouvelair a été fondée en 1989. Première compagnie aérienne privée en Tunisie. Elle opère au départ de 4 villes Tunisiennes à savoir : Tunis, Monastir, Sfax et Djerba. Rappelons que, la compagnie a été élue Meilleur Service Client pour les années 2020, 2021 et 2022.