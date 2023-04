Partage de connaissances sur l'expérience de master en Corée : KAAT, un pont professionnel et culturel entre la Corée et la Tunisie

Communiqu de Presse -

Ce 26 avril 2023 Tunis, l'Agence de coopration Internationale de la Core (KOICA) et l'Association des anciens stagiaires de la KOICA (KAAT) ont organis rencontre de partage de connaissances, au sens acadmique et culturel.L'vnement, qui a rassembl une cinquantaine de participants aux programmes de formation et des reprsentants des mdias, consistait renforcer les liens professionnels et culturels entre la Core du Sud et la Tunisie en partageant les connaissances sur l'exprience du master en Core 2023.Des fonctionnaires de haut niveau de diffrents ministres de la Tunisie ont bien vnement assist l'vnement, qui sest droul au Golden Tulip htel el Mechtel Tunis.Dans son discours d'ouverture, la directrice Pays du bureau KOICA en Tunisie, Mme NAMSOON Lee, a rappel l'importance de cette journe pour partager les activits entreprises par la KAAT, saluant au passage l'enthousiasme des membres KAAT qui ont pris part des runions avec des responsables d'institutions publiques cls.A cet effet, les membres KAAT, bnficiaires de bourses de la KOICA (SP), Anis Ben Mabrouk, Aymen Chaabane et Haj Slimane Amira, ont bien voulu partager leurs expriences en tant que promus de master en Core dans le cadre du programme de bourses de la KOICA (SP).Au cours de la session, ils nont pas manqu de partager leurs connaissances sur divers sujets, principalement les principes de la politique industrielle et commerciale mme de favoriser une croissance durable et inclusive en Tunisie, les stratgies efficaces de rforme et de modernisation du secteur public en Tunisie, ainsi que les concepts et les principes de gestion du secteur de l'aviation.A ladresse des futurs candidats, ils ont prodigu de conseils su ce quil faut faire et ce quil ne faut pas.Tous les trois nont pas tari dloge envers la KOICA mais aussi envers les universits qui les ont accueillis. A les entendre, ils souhaitent que la Tunisie sinspire grandement du modle coren denseignement, de dveloppement voire de mode de vie.Des sessions interactives ont galement t organises pour explorer les dfis et les opportunits.KAAT (KOICA Alumni Association of Tunisia) est une association de fonctionnaires tunisiens fonde en 2017 par des participants aux programmes de bourses et de renforcement des capacits de la KOICA.Son objectif est de dvelopper et de renforcer les relations cordiales entre la Core du Sud et la Tunisie, de promouvoir la coopration et le rseautage entre les participants aux programmes de la KOICA, et d'changer des connaissances sur l'exprience corenne au profit de la Tunisie.".L'Agence corenne de coopration internationale (KOICA) a t cre en 1991 par le ministre sud-coren des Affaires trangres en tant quune organisation non gouvernementale pour l'aide publique au dveloppement (APD) afin damliorer l'efficacit des programmes d'aide de la subvention de la Core du Sud aux pays en voie de dveloppement, en mettant en uvre l'aide de la subvention du gouvernement et des programmes de coopration technique.Prsent dans plusieurs pays, KOICA offre des expriences riches et authentiques de dveloppement conomique de la Core.KOICA : www.koica.go.kr