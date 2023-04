KAAT se dote d’un nouveau bureau directeur dynamique et ambitieux

Communiqué de Presse - L’Association des anciens stagiaires tunisiens de la KOICA, dénommée KAAT -pour «KOICA Alumni Association in Tunisia», a tenu son assemblée générale élective, mercredi 26 avril 2023, au Golden Tulip Mechtel à Tunis.



L’élection, qui a été très démocratique, s’est déroulée sous la supervision de l’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) et notamment du Bureau de la KOICA en Tunisie, NAMSOON Lee.



Composé de sept (7) membres dont 3 femmes et 4 hommes, le nouveau bureau directeur est chargé, entre autres, de promouvoir les objectifs de l'association et de servir les intérêts de ses membres, et ce conformément à ses statuts dans un esprit de concorde et de transparence.







Voici la composition du nouveau bureau directeur :







· Présidente : Mme Ben Zaied Ikram



· Vice-president: M. Souilem Mohamed Ali



· Trésorier : M. Otay Moez



· Secrétaire général : M. Chaabene Aymen



· Secrétaire générale adjointe : Mme Makhlouf Zohra



· Trésorier adjoint : Mme Gargouri Fadhila



· Membre responsable de la formation et de l'organisation des séminaires : M. Meksi Fethi.







Élu pour un mandat de deux ans, du 26 avril 2023 au 26 avril 2025, le nouveau bureau aura pour mission de poursuivre les actions entreprises par l'association pour promouvoir les échanges et la coopération entre la KOICA et les alumni en Tunisie.







Il s’agit en outre de renforcer les liens d'amitié entre la Tunisie et la Corée du Sud.







Les membres élus ont exprimé leur reconnaissance envers les adhérents à l'association pour la confiance qu’ils ont placée en eux. Dans ce cadre, les nouveaux élus, à l’instar de la nouvelle présidente, Mme Ben Zaied, se sont engagés à travailler avec eux pour atteindre les objectifs de l'association.



Ils ambitionnent également d’inscrire l’association dans une nouvelle dynamique, en fournissant beaucoup en vue d’amener les anciens bénéficiaires tunisiens du programme de la KOICA, qui seraient près d’un millier.



Enfin, créée en 2017 pour rassembler ces derniers, la nouvelle direction de la KAAT semble déterminée à promouvoir l'amitié et la coopération entre la Corée du Sud et la Tunisie, ainsi qu'à contribuer au développement économique et social de leur pays.



D’ailleurs, ils ont évoluent tous dans les différents départements ministériels (présidence du gouvernement, STEG, SNCFT, Equipement, etc.).







A propos de l'association :



KAAT (KOICA Alumni Association of Tunisia) est une association de fonctionnaires tunisiens fondée en 2017 par des participants aux programmes de bourses et de renforcement des capacités de la KOICA.



Son objectif est de développer et renforcer les relations cordiales entre la Corée du Sud et la Tunisie, de promouvoir la coopération et le réseautage entre les participants aux programmes de la KOICA, et d'échanger des connaissances sur l'expérience coréenne au profit de la Tunisie.