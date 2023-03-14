تقني بالاذاعة الوطنية يعتبر الاعلام العمومي كافٍ لنقل المعلومة ويدعو بقية وسائل الاعلام الي بيع أواني الطبخ بمناسبة رمضان

أثار تقني بالاذاعة الوطنية الجدل بسبب تدوينة تزامنا مع منع وسائل الاعلام من تغطية انطلاق أشغال مجلس النواب امس الاثنين 13 مارس والاقتصار على الاعلام العمومي.



واعتبر التقني محمد الغول ان الاعلام العمومي يكفي لنقل المعلومة داعيا بقية وسائل الاعلام الي بيع أواني الطبخ بمناسبة حلول شهر رمضان... كما اتهم منتقديه بالتطاول على أسياده في الاعلام العمومي.







