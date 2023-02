Communiqué de Presse -

Orange Tunisie s'est associé au groupe France Télévisions pour offrir à ses clients la possibilité de s’abonner à leur application officielle de streaming france.tv GO.Ce partenariat fait d’Orange Tunisie le premier opérateur de télécommunications à collaborer exclusivement avec le groupe France Télévisions.La plateforme digitale france.tv GO est disponible en téléchargement depuis les stores de Google et Apple, pour mobiles et tablettes. Elle contient les chaines en direct : France 2, France 3, France 4 et France 5.On y retrouve également une sélection de programmes en replay, organisés par catégories : séries & fictions, documentaires, info & société, culture, magazines et enfants.Avec une expérience 100% digitale et très simple d’utilisation, france.tv GO permet par exemple de mettre en favoris les programmes préférés, de reprendre la lecture de vidéos ou encore d’avoir des recommandations. De plus, les programmes en replay ne comportent pas de publicité, ni au démarrage, ni pendant le visionnage.Grâce à ce partenariat, les clients « mobile » d’Orange Tunisie peuvent ainsi profiter exclusivement et en illimité de tout le contenu de france.tv GO, en achetant à partir de leur solde de recharges, des abonnements adéquats à leurs usages : un accès journalier à 0,5 dinars, un accès hebdomadaire à 3 dinars ou encore un accès mensuel à 8 dinars.Profitez donc de france.tv GO, une application unique pour s’informer, se divertir ou s’instruire !Pour plus d’informations, téléchargez l’application My Orange ou visitez le site www.orange.tn