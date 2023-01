La Fondation Orange renouvelle son soutien aux festivals de musique en Tunisie et lance son appel à projets pour l’année 2023

Communiqu de Presse -

Dossier de candidature

Lobjectif est de soutenir la cration et la diffusion musicale africaine en accompagnant des jeunes groupes africains mergents et des festivals musicaux ouverts la jeune scne musicale et dveloppant des actions de mdiation et sensibilisation pour faciliter laccs de tous les publics.Suite la russite des festivals musicaux soutenus par la Fondation Orange en Tunisie, grce ses partenaires, lassociation Jeunesse et Horizons pour Tabarka Sky Lantern Festival en 2019, lassociation 7me dimension pour le Festival des Jeunes de Kasserine et lassociation Festival International de Dougga pour le Festival International de Dougga en 2022, la Fondation Orange a dcid de renouveler en Tunisie cette action de mcnat musical pour lanne 2023, avec cet appel projets destin aux Festivals de musique, aux Instituts franais, aux Alliances franaises, Centres culturels, Labels et maisons de productions.Attention, il nest pas prvu de soutien individuel des personnes prives (artiste, producteur).Dposez vos dossiersLa date de clture de lappel projets est le 20 fvrier 2023.Pour plus de dtails sur cet appel projets et pour candidater : https://www.fondationorange.com/fr/newsroom/actualites/2023/appel-projets-festivals-et-groupes-musicaux-en-afrique Aprs avoir rempli le questionnaire en ligne, le partenaire doit dposer obligatoirement les documents suivants :Statuts de la structure qui dpose le dossierPrsentation du festival ou du groupe musical (date de cration, biographies des artistes )Programmation artistique 2023 (prsentation des artistes et groupes musicaux, effectifs, style musical, titre chansons ou album)Calendrier des concerts avec dates / lieux / horaires / artistes (prciser pour chaque concert si confirm ou en prvision)Budget prvisionnel 2023 dtaillBilan de lanne ou dition prcdenteAutres documents joindre (facultatifs)Extraits musicaux sonores ou vidos des artistesRevue de presseLe comit de slection se droulera mi-mars 2023 et les rsultats seront communiqus partir de fin mars 2023.Procdure de slection : pr-slection Fondation Orange groupe avec les quipes des Fondations des Pays Orange concerns puis slection finale par la Fondation Orange groupe + un comit dexperts musicaux.La Fondation Orange sengage pour linsertion sociale et professionnelle des jeunes et des femmes en difficult : les jeunes sans qualification ni emploi, les femmes en situation prcaire, les personnes avec autisme. Depuis 30 ans, les actions de la Fondation leur donnent accs lducation, la sant, la culture pour leur permettre de mieux sintgrer dans la socit. Nous contribuons galement la dmocratisation de la culture auprs de tous les publics en favorisant laccs la musique vocale, au livre, aux muses. La Fondation intervient aujourdhui dans tous ces domaines, pour que le numrique devenu essentiel, soit un facteur dgalit des chances. Ainsi, avec le soutien de ses salaris engags, la Fondation Orange permet chaque anne, dans 30 pays, prs de 2 millions de personnes de prendre un nouveau dpart.Fondation Orange, vous rapprocher de lessentielEn savoir plus : fondationorange.com