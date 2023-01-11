نفذ متقاعدون، اليوم الاربعاء أمام المسرح البلدي بالعاصمة، وقفة احتجاجية للمطالبة باحترام اجال صرف جراياتهم ودورية الترفيع في الاجر الادنى المضمون، بما يضمن حق المتقاعدين في تعديل جراياتهم ومراجعة نقاط النظام التكميلي وصرف كل المستحقات المتخلدة.

وأوضح كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عبد القادر النصري في تصريح ل"وات"، ان تنظيم هذه الوقفة اليوم يأتي بالتوازي مع وقفات جهوية أخرى للمتقاعدين أمام مختلف الولايات والمعتمديات للمطالبة ايضا بالغاء كل القوانين الناسفة للجرايات ولمصلحة المتقاعد وفي مقدمتها القانون 43 لسنة 2007 والقانون 123 لسنة 2002.

وقال في هذا السياق إن هذه القوانين "تلتهم نسبة كبيرة من جراية المتقاعدين"، مؤكدا في هذا الصدد ان الجامعة العامة للمتقاعدين ستعمل وبكل الطرق المتاحة على الغاء هذه القوانين التي زادت في تعميق الازمة.

وأضاف النصري إن "مستحقات المتقاعدين بعديد القطاعات لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية موجودة في خزينة الدولة ولم ينتفع بها المتقاعد".

وأشار من جهة أخرى الى الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المتقاعد اليوم في تونس والتي زادت تعمقا نتيجة ارتفاع الاسعار وضعف الجراية التي تتعرض الى النقص والخصم منها لدرجة أصبح المتقاعد في معاناة يومية وغير قادر على تلبية احتياجاته الضرورية، وفق تصريحه.



