Quelle est l'expérience incroyable de "Parler avec des stars du football" ?

Communiqu de Presse -

Chery a partag le carnaval avec des milliers de personnes en regardant ensemble des matchs de football

"La Crativit de Chery" enflamme la passion avec des vnements diversifis et innovants

Chery continue d'tendre son influence avec l'esprit du football

Pour les passionns de sport, 2022 a t une anne exceptionnelle et digne d'un engagement total. En se dclenchant comme prvu, l'ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 a port la passion et la frnsie des fans du monde entier un point culminant. Alors que la Coupe du monde bat son plein, une grande varit d'vnements de divertissement lies la Coupe du monde avec un nombre tonnant de participants sont planifis et organiss dans le monde entier par Chery, grand supporter du football.Au cours de cette Coupe du monde, Chery a planifi et organis des activits de groupe de fans grande chelle dans de nombreux pays d'Asie, d'Afrique, d'Amrique latine, d'Europe et des États-Unis, survoltant l'ambiance culturelle locale du football.À Bagdad, capitale de l'Irak, Chery a lanc un grand vnement accueillant plus de 12 000 fans regarder ensemble le match l'Abriz Hall. 100 propritaires de vhicules et 10 influenceurs du sport qui ont t invits participer simultanment cet vnement, s'engageaient dans une communication chaleureuse distance zro avec le public, ce qui en a fait une fte passionne et interactive ; Pendant son sjour en Tunisie, o l'quipe s'est qualifie avec succs, Chery organisera des vnements de spectateurs parent-enfant agrables et affectueux, tout en prparant des divertissements pour enfants, des spcialits et des commentaires en direct par des commentateurs sportifs clbres. Pendant l'vnement, Chery a galement invit le clbre 24K LIVE BAND sur les lieux qui offrira une performance prestigieuse pendant le banquet.Dans les puissances traditionnelles du football telles que le Brsil et l'Équateur, un grand nombre de fans locaux en compagnie de Chery se sont runis pour encourager les joueurs qui s'efforaient d'obtenir le couronne du laurier. Ils regardaient ensemble les matchs de football de leurs quipes nationales et clbraient des ftes diversifies pour les propritaires de vhicule.Pour certains des pays participants ayant une profonde culture du football, les grandes considrations et attentes des fans locaux sur les rsultats du match dpassent l'imagination. Compte tenu de cette caractristique, Chery a planifi et lanc un quiz couvrant un grand nombre de pays et de rgions du monde, qui comprenait, sans s'y limiter, la prdiction de score et celle de buteur. Un mystrieux cadeau tait prpar pour le dernier spectateur chanceux. Ce vnement a gagn une grande participation et des apprciations des fans du monde entier.En conqurant le march mondial depuis plus de 20 ans, Chery, qui reste toujours passionn et respect du football et de son esprit, a apport de grands soutiens au dveloppement du football dans divers pays. Plus prcisment, Chery a tabli des partenariats stratgiques troits avec les htes de pays et les quipes de nombreux pays dans de grands tournois de football tels que la Coupe d'Afrique des Nations de football et la Coupe d'Amrique, devenant un sponsor important du football national dans certains pays tels que le Chili, l'Équateur et le Ghana. Il a second l'quipe quatorienne remporter son championnat dans la Coupe Sud-Amricaine. Au Chili, Chery a contribu l'ducation locale de football.D'une part, Chery qui s'engage dans des vnements mondiaux de football a reu l'attention et les loges de nombreux fans. De plus en plus de consommateurs qui se trouvent parmi les passionns de football, centrs sur la jeune gnration, ont davantage dvelopp une forte curiosit et une bonne affection sur la marque Chery via le football. Ils sont successivement devenus les consommateurs fidles et de haute qualit des vhicules Chery, contribuant faire grimper sans cesse les ventes globales de Chery. D'autre part, au cours de son dveloppement, Chery a toujours all en avant avec une attitude positive, tout en se concentrant sur l'amlioration de sa propre technologie et l'efficacit de la collaboration d'quipe, ce qui est cohrent avec l'esprit courageux, de lutte acharne et actif du football. Il est convaincu qu'il est l'un des facteurs considrables pour Chery d'tre largement reconnu et lou dans le domaine de la construction automobile et des vnements sports internationaux.