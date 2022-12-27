المحرس: حلاق يتطوع لحلاقة المحتاجين وذوي الإحتياجات الخاصة مجانا

باب نات - اختار، صلاح بيبي، ابن مدينة المحرس، أن يتطوع من خلال مهنة الحلاقة لتقديم خدمات مجانية لفائدة الفقراء والمعوزين وذوي الإحتياجات الخاصة.



وفي السياق ذاته، فقد لقيت هذه المبادرة الإنسانية استحسانا لدى عائلته وأصدقائه وأهالي مدينة المحرس، بالنظر لما تحمله هذه البادرة من معنى حقيقي للتضامن الإجتماعي مع الفئات المعوزة، وهو الأمر الذي شجعه على الاستمرار في تقديم خدمات مجانية، وتخصيص وقت أكبر لهم، لأنهم فئة في حاجة إلى مثل هذه المبادرات.





وائل الرميلي



