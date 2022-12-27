المحرس: حلاق يتطوع لحلاقة المحتاجين وذوي الإحتياجات الخاصة مجانا

المحرس: حلاق يتطوع لحلاقة المحتاجين وذوي الإحتياجات الخاصة مجانا

Publié le Mardi 27 Decembre 2022 - 20:06 قراءة: 0 د, 22 ث
      
باب نات - اختار، صلاح بيبي، ابن مدينة المحرس، أن يتطوع من خلال مهنة الحلاقة لتقديم خدمات مجانية لفائدة الفقراء والمعوزين وذوي الإحتياجات الخاصة.

وفي السياق ذاته، فقد لقيت هذه المبادرة الإنسانية استحسانا لدى عائلته وأصدقائه وأهالي مدينة المحرس، بالنظر لما تحمله هذه البادرة من معنى حقيقي للتضامن الإجتماعي مع الفئات المعوزة، وهو الأمر الذي شجعه على الاستمرار في تقديم خدمات مجانية، وتخصيص وقت أكبر لهم، لأنهم فئة في حاجة إلى مثل هذه المبادرات.


وائل الرميلي

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 259052



En continu...

Toutes les news...
.
الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 | 4 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:45 17:12 14:53 12:27 07:31 05:58
Babnet
14°
 Babnet24° Babnet % 77 :الرطــوبة
تونــس Babnet14°
1.03 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-1421°-1321°-1220°-1120°-12
  • Avoirs en devises
    22191,3

  • (27 dec)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,31208 DT        1$ =3,12089 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 dec)   353,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   