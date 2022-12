Ooredoo Tunisie gagne le cœur de ses abonnés pour la 4ème année consécutive

Communiqu de Presse - Ooredoo Tunisie clture lanne 2022 en beaut, clbrant le 20me anniversaire de la marque dans un esprit dexcellence et de russite avec lobtention pour la 4me anne conscutive du label Élu Service Client de l'anne 2023





Sacr Élu Service Client de l'anne 2023 dans les 2 catgories fixe et mobile, le premier oprateur en Tunisie vient confirmer encore une fois lengagement et le professionnalisme de ses quipes pour rpondre aux besoins de ses abonns, leur offrir une exprience client de grande qualit donnant ainsi les meilleurs niveaux de satisfaction dans le secteur des tlcommunications.Lors de la crmonie de remise de prix tenue vendredi 2 dcembre au Pavillon Gammarth, Ooredoo Tunisie sest vu dcerner cette double rcompense consolidant ainsi les efforts continus de loprateur dans sa qute de satisfaction client."Ce double prix obtenu pour la 4me anne conscutive est le rsultat dun nombre de programmes mis en place depuis des annes, traduisant une stratgie oriente et centre sur le client et ce travers le dploiement dactions concrtes sur le terrain. Au-del de lexcellence de notre prestation, nous avons construit une relation de proximit privilgie avec nos abonns et les avons placs au centre de toute action et dcision prise. De plus, nous avons largi nos offres digitales et lanc des services innovants pour mieux rpondre aux besoins et attentes de nos abonns. Le Customer Day est une initiative cre chez Ooredoo Tunisie cette anne, o le temps dune journe, tous les managers des diffrents dpartements se retrouvent sur terrain la rencontre de leurs clients en boutiques, en magasins ou au centre dappel pour sassurer que leurs demandes sont coutes et prises en charge dclare Mansoor Rashid Al Khater, CEO Ooredoo TunisieÊtre Élu Service Client de l'anne 2023 travers ce rapport dtude fourni par la prestigieuse institution IPSOS, renouvelle le challenge et accrot la motivation des quipes pour conserver le titre plusieurs annes en multipliant ses efforts de satisfaction et de diversification de services. Un grand merci toutes les parties prenantes ce succs continu , a-t-il rajout