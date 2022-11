Palmarès des JCC 2022 : Les Révoltés du Tanzanien Amil Shivji remporte le Tanit d’Or

Le Tanit d'Or des Journes cinmatographiques de Carthage (JCC) 2022 a t attribu au film Tanzanien Les Rvolts (Vuta N'Kuvute) d'Amil Shivji.





Voici le palmars complet des JCC 2022





Le film laurat est galement laurat du prix de la meilleure photographie et du prix FIPRESCI, (Fdration Internationale de la Presse Cinmatographique) qui est un prix parallle dcern la veille de la clture des JCC.La Tanzanie est ainsi prime par le grand prix du festival, dcern la meilleure oeuvre dans la catgorie long-mtrage de fiction. Les Rvolts est le film candidat de la Tanzanie aux Oscars 2023.Le Palmars de la comptition officielle des JCC organises du 29 octobre au 05 novembre, a t dvoil, samedi soir, au cours d'une crmonie organise au Thtre de l'opra la Cit de la culture Tunis.Les films tunisiens dans la comptition officielle ont eu trois prix et deux mentions spciales. Le Tanit d'Argent de de la comptition des longs-mtrages de fiction a t attribu Sous les Figues de Erige Sehiri.Le Tanit de Bronze de la comptition des longs mtrages documentaires est revenu Gardien des Mondes de Leila Chaibi. Le Tanit de Bronze de la comptition des courts mtrages documentaire a t dcern 5:1 de Sarah Ben Saud.Deux mentions spciales ont t attribues Denied Access de Hayfel Ben Youssef, dans la comptition des longs mtrages documentaire, et Edicius, un film d'animation d'Emir Haj Salah, dans la comptition Carthage cin promesse.Le jury de la Semaine de la critique a attribu le prix de cette section qui est sa premire dition au film marocain La Vie Me Va Bien d'Al Hadi Ulad-Mohand.- Tanit d'Or: Les Rvolts (Vuta N'Kuvute), Amil Shivji (Tanzanie)- Tanit d'Argent: Sous les figues, Erige Sehiri (Tunisie)- Tanit de Bronze: Sharaf, Samir Nasr (Egypte )- Tanit d'Or : Batata, Noura Kevorkian (Liban)- Tanit d'Argent : Nous Etudiants! (We students!), Fariala Rafiki (Rpublique Centrafricaine)- Tanit de Bronze : Gardien des Mondes, Leila Chaibi (Tunisie)- Mention spciale:Faritra, Rasoanaivo Tovoniaina (Madagascar)Denied access, Hayfel Ben Youssef (Tunisie)- Tanit d'Or : Palestine 87, Bilel Khatib (Palestine)- Tanit d'Argent : Bergie, Dian Weys (Afrique Du Sud)- Tanit de Bronze : Astel, Sy Ramata Toulaye (Sngal)- Tanit d'Or : Les Gens Classes, Mohamed Firass, Syrie- Tanit d'Argent : Tramadol, Adoum Moussa, Niger- Tanit de Bronze : 5 :1, Sarah Ben Saud, TunisieMention spciale: Edris, Chenaoui Amir (Egypte)Prix de la Semaine de la critique : La Vie Me Va Bien de Al Hadi Ulad-Mohand (Maroc)Mention spciale du Jury:Attarik / la route, Abdelhamid Abedelatif, LM de fiction(Syrie)COMPETITION PREMIERE OEUVRE, PRIX Tahar Cheriaa dcern par TV 5 Monde (Tanit d'or): La Vie d'Aprs, Anis Djaad (Algrie)- Prix du meilleur film: Ebounda, Perrin Smbo (Rpublique Centrafricaine)- Mention spciale :Un ballon, Ouday Abdelkadhem al Saidi (Irak)Edicius, Emir Haj Salah, film d'animation (Tunisie)PRIX LINA BEN MHENNI des droits de l'Homme : Batata de Noura Kevorkian, LM Documentaire (Liban)- Prix du meilleur Scnario : Samir Nasr, Sonallah Ibrahim pour Sharaf, Samir Nasr (Egypte)- Prix du Meilleur Dcor :khalil Khoudja pour Sharaf, Samir Nasr (Egypte)- Prix du meilleur montage : Nadia Ben Rachid dans Simin Zetwal (Regarde les toiles), David Constantin (Maurice)- Prix de la meilleure photographie : Zenn Van Zyl pour Les Rvolts (Vuta N'Kuvute), Amil Shivji (Tanzanie)- Prix de la meilleure musique : Kamel Kamal pour L'esclave, Abdelilah El Jaouhari, 102'-2022 (Maroc)- Prix de la meilleure interprtation masculine : Moaffak Al-Ahmad pour La Route (Al Tarik), Abdelatif Abdelhamid (Syrie)- Prix de la meilleure interprtation fminine : Rokhaya Niang pour Xal :Les Blessures de l'enfance, Sene Absa Moussa (Sngal)Palmars Takmil- Prix OIF 10.000 Euros: RESSAC, Une Histoire Touargue, Intagrist el Ansari (Mauritanie)- Prix IFT 7.000 Euros: La vie est un Chemin de fer, Kevin Mavakala, Isaac Sahani, Manass Kashala et Tousmy Kilo (Rpublique dmocratique du Congo)- Prix CNCI (20.000 DT) : Un t Boujad de Omar Mouldouira (Maroc)- Prix CNCI (20.000 DT) : Mouvma, des potes pas comme les autres, Ines Ben Othman (Tunisie)- Prix Universit Centrale (20.000 DT) : Summer came on laughing, Noha Adel (Egypte)- Prix OIF-ACP-UE 5.000 Euros : Defying Ashes, Karanja Ng'endo (Kenya)- Prix Goethe Institute 3.000 Euros : God's captivating face, Mohamed ben Romdhane et Marwen Meddeb (Tunisie)- Prix UGTT (Union Gnrale Tunisienne du Travail) : Les Gardiens du Margoum , LM Documentaire de Akram Moncer (Tunisie, Horizons du cinma, slection officielle hors comptition)- Prix FIPRESCI (Fdration Internationale de la Presse Cinmatographique), Les Rvolts (Vuta N'Kuvute, Amil Shivji, comptition officielle LM de fiction (Tanzanie)- Prix FACC (Fdration Africaine des Critiques du Cinma) : La vie d'aprs d'Anis Djaad, comptition officielle LM de fiction (Algrie)