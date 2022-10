Communiqué de Presse - Le Hult Prize, aussi connu sous le nom de "Prix Nobel pour les étudiants", en partenariat avec les Nations Unies, est la plus grande compétition estudiantine au monde pour le bien social. Fondée en 2010 par Bertil Hult, la compétition annuelle rassemble des idées des étudiants du monde entier après les avoir mis au défi pour résoudre un problème social urgent sur des sujets tels que:





Hult prize Tunis Business School

Challenge Hult Prize 2023 : Refonter La Mode Afin De La Rendre Plus Durable

Le parcours:

Où pouvez-vous nous trouver?

La sécurité alimentaireL'accès à l'eau,L'énergieL'éducation.La famille Hult fait don de 1 million de dollars de capital d'amorçage pour aider l'équipe gagnante à lancer une entreprise sociale. Aujourd'hui, on compte plus de 300 000 programmes OnCampus dans plus de 120 pays..Tunis Business School a accueilli le premier programme OnCampus à se tenir en Tunisie. En 2017, le OnCampus de Tunis Business School à été élu "meilleur Oncampus dans le monde", et en 2021, il à été parmi les 20 meilleurs programmes dans le monde et on a pris le "Brand Excellence Award"Dans sa 9éme édition à Tunis Business School, le programme Oncampus aura lieu le 10 décembre 2022 avec la présence d'un jury extraordinaire.L'appel à l'action du prix Hult 2023 vise à allier la mode au mouvement écologique; les candidats sont appelés à établir l’idée d’un projet lié à l’industrie du prêt à porter ou aux chaussures. Une idée qui devrait aussi satisfaire les six buts du développement durable.Programme OnCampus: Des équipes de 2 à 4 étudiants à Tunis Business School se mettront à travailler pour trouver une idée entreprise qui répond à l'appel de l'action de cette année, puis la présenter à un jury d’exception qui choisira les gagnants.Le programme. Le directeur de campus, Nour labidi, et son comité d'organisation sont là pour soutenir les équipes dans la création de leurs entreprises et les préparer à les présenter au programme OnCampus de Tunis Business School.Sommets régionaux: Les gagnants du programme OnCampus seront invités à un sommet régional. Les équipes affronteront d'autres équipes gagnantes de la région et présenteront leurs idées à un jury régional.Accélérateur global: Les gagnants du sommet régional seront invités à l'accélérateur mondial classé premier accélérateur pour impact social dans le monde. Avec l'accès à des experts en affaires, au personnel du prix Hult et à d'autres entrepreneurs, le séjour au "Global Accelerator" donnera aux équipes les outils pour continuer à transformer leurs idées d'entreprise en réalité. À la fin de l'accélérateur, un jury décidera quelles équipes présenteront leurs entreprises à la finale mondiale.Finale mondiale: Les 6 équipes sélectionnées dans le monde présenteront leurs entreprises à un jury exceptionnel pour avoir la chance de recevoir un financement de la Fondation Hult Prize pour démarrer l'entreprise gagnante et la mettre sur la voie du succès.Facebook: Hult Prize at Tunis Business School.Instagram: hultprizetbsEmail: oncampus.hptbs@gmail.comSite Web: oncampus.hultprize.org