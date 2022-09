Orange Tunisie inaugure 2 nouveaux ODC Clubs à l’ENIS et l’ISET Kairouan, avec le soutien de la GIZ Tunisie

Communiqu de Presse - La formation des jeunes au numrique, leur employabilit et leur prparation aux mtiers de demain sont au cur des actions de Orange Digital Center (ODC) avec lappui de la GIZ Tunisie, mandate par le Ministre fdral allemand de la Coopration conomique et du Dveloppement (BMZ). Cest dans cette perspective que ODC continue se dployer dans les rgions, avec linauguration de 2 nouveaux Orange Digital Center Clubs (ODC Clubs), situs lÉcole Nationale d'Ingnieurs de Sfax (ENIS) et lInstitut Suprieur des Etudes Technologiques (ISET) de Kairouan.









..



.

.. ...

Aprs lISET de Nabeul, Le Kef, lENISo et lINSAT, 2 nouveaux ODC Clubs sont donc hbergs aujourdhui Sfax et Kairouan. Ils viennent consolider un rseau dj bien tabli qui a pour mission principale de renforcer la formation acadmique des tudiants pour mieux les prparer la vie professionnelle. Ces tudiants sont accueillis dans un cadre moderne et convivial, compos despaces de formation, de co-working et de runions, favorisant ainsi les changes, la collaboration, la crativit et linnovation.Ces 2 nouveaux ODC Clubs ont dailleurs dj commenc accueillir des bnficiaires : 2 formations de 3 jours sur Scrum et sur le Marketing digital ont dbut ds le 28 septembre pour une soixantaine dtudiants.Pour rappel, Orange Digital Center a form courant 2022 plus de 3 500 jeunes, dont 22 formations ont concern des thmatiques technologiques pointues et le dveloppement des soft skills. Ces formations ont notamment t assures au sein duniversits partenaires de 13 rgions : Tunis, Mahdia, Sousse, Sfax, Le Kef, Nabeul, Bja, Gabs, Kasserine, Gafsa, Jendouba, Mdenine et Kairouan. Depuis le lancement de son cole du code Orange Developer Center fin 2010, Orange Tunisie a ainsi accompagn et form plus de 41 000 jeunes.Lors de cette double inauguration, Orange Tunisie en a profit pour annoncer la signature imminente dun partenariat avec lassociation IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Tunisia Section, travers Orange Digital Center, pour raffirmer davantage son engagement auprs des tudiants. Avec IEEE, ces derniers pourront bnficier des dernires innovations en matire de nouvelles technologies, tre plus et mieux encadrs et optimiser leur intgration au monde professionnel ; IEEE co-animant en effet lensemble du rseau des ODC Clubs.