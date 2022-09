La Fondation Orange lance la 5ème édition du Prix Orange du Livre en Afrique

Communiqu de Presse - Pour la 5e anne, la Fondation Orange, avec le soutien de lInstitut Franais, lance le Prix Orange du Livre en Afrique qui rcompensera un roman crit en langue franaise par un crivain africain publi par une maison d'dition base sur le continent africain.





Bien plus quun prix littraire

Les laurats du Prix Orange du Livre en Afrique

Les maisons ddition peuvent, avant le 30 septembre, proposer jusqu deux ouvrages publis entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022.Les grandes dates du Prix Orange du Livre en Afrique 20235-30 septembre 2022 : appel candidatures auprs des maisons ditions dAfrique francophoneNovembre fvrier 2023 : slection des livres par des comits de lecture bass en AfriqueMars - mai 2023 : communication autour des livres finalistes et dbut de laccompagnement des diteurs finalistes. Lecture des livres par le jury international.Juin 2023 : proclamation du laurat et dbut de la campagne de promotion du livre.Le Prix Orange du Livre en Afrique est fond sur la double conviction que les auteurs africains doivent pouvoir tre publis en Afrique pour y tre lus, mais aussi que les nouvelles voix de la littrature africaine doivent pouvoir dpasser les frontires du continent.Ce Prix rcompense exclusivement des auteurs publis en Afrique, encourageant ainsi les maisons ddition africaines, et favorisant par consquent les lecteurs africains qui peuvent se procurer les livres des tarifs accessibles dans leur pays.Ce prix soutient les auteurs mais aussi les diteurs : outre la dotation de 10 000 euros pour lcrivain laurat, il propose aux diteurs un accompagnement dans la promotion de louvrage ainsi quun programme de formation mont sur mesure avec lAlliance Internationale des Editeurs Indpendants pour rpondre leurs besoins.International, ce Prix permet une centaine de lecteurs issus de 15 pays africains de slectionner les meilleurs livres, travers des comits de lecture organiss par les fondations Orange en Afrique francophone.Les livres sont ensuite soumis un jury international prsid par Vronique Tadjo, et compos dauteurs, de journalistes et de libraires.Enfin, ce prix peut favoriser des coditions permettant aux livres de circuler et dtre dcouverts par un large public, en Afrique et au-del.En 2022, Yamen Manai, Bel abme, ditions Elyzad, TunisieEn 2021, Loubna Serraj, Pourvu quil soit de bonne humeur, ditions La croise des chemins, Maroc.En 2020, Youssouf Amine Elalamy, Cest beau, la guerre, ditions Le Fennec, Maroc.En 2019, Djail Amadou Amal, Munyal, les larmes de la patience, ditions Proximit, Cameroun.Les maisons ddition bases en Afrique souhaitant participer ont jusquau 30 septembre pour proposer jusqu deux ouvrages publis entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022.Plus de dtails et modalits de participation sur le site lecteurs.com