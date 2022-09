المحرس: أجواء احتفالية كبرى في افتتاح الدورة 34 للمهرجان الدولي للفنون التشكيلية

باب نات - افتتحت مدينة المحرس مساء اليوم الجمعة 02 سبتمبر 2022 وسط أجواء إحتفالية متميزة وبحضور جمهور غفير فعاليات مهرجان الدولي للفنون التشكيلية في دورته 34، تحت شعار "المحرس مدينة الفنون والبيئة" وبمشاركة أكثر من 30 فنانا تونسيا وأجانب مقيمين بتونس يجمعون بين الرسم والنحت والجداريات.







وتم خلال الافتتاح تدشين المعارض الفنية التي توزعت بين رواق يوسف الرقيق ومقر المهرجان وقاعة عبد العزيز الرقيق وحديقة الفنون، وحظيت هذه الفضاءات بأعمال الفنانين المشاركين في الدورة، ثم زيارة الورشات، كما تضمن حفل الافتتاح عرض فرجوي لماجورات قابس وعرض قياسي التي ستأديه الأستاذة هالة الهذيلي والأستاذة فاطمة الحاجي مع عرض كوريغرافي "Depp chorégraphie" وكوريغرافي " Not to be chorégraphie " إضافة لعرض طبال قرقنة.



هذا ويتواصل برنامج المهرجان إلى غاية يوم 07 سبتمبر بمجموعة من الفقرات المتنوعة ونماذج من لوحات مائية وزيتية والحفر والخزف الفني، وورشة للأطفال واليافعين وورشة للفنانين وندوات فكرية ولقاءات حوارية حول مجموعة مواضيع ومحاور فنية والعروض الثقافية التي تقام صلب المهرجان انفتاحا على المحيط وتنشيطا للجهة.



وحسب ما أكد لنا كاتب عام جمعية مهرجان المحرس الدولي للفنون التشكيلية، اسماعيل حابة ، أن هذه الدورة قد عرفت صعوبات مادية بسبب تأخر منحة وزارة الثقافة وغياب المساهمات المتأتية من القطاع الخاص وخاصة منحة إحد الشركات النفطية المنتصبة بالجهة، إلا ان هيئة المهرجان حارصة على التطوير والتجديد بالرغم من شح التمويلات وتواضع الإمكانات.





وللإشارة فقد تم الافتتاح تم بإشراف والي صفاقس فاخر الفخفاخ ورئيس بلدية المحرس محمد شنيور ومعتمد المحرس فؤاد حفوز والمندوب الجهوي للشؤون الثقافية بصفاقس مراد عمارة وعدد من أعضاء المجلس البلدي بالمحرس والإطارية الجهوية والمحلية وبحضور الضيوف من الفنانين والمبدعين من جهات العالم.



وائل الرميلي