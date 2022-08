Nous avons testé pour vous le nouveau HUAWEI nova Y70 et autant vous dire que c’est un smartphone exceptionnel !

Communiqu de Presse -

Le dernier tlphone de Huawei avec la plus longue dure de vie de la batterie est assez impressionnant

La srie Huawei nova Y compose de smartphones marqus par des fonctionnalits innovantes. Ces smartphones sont conus pour fournir aux utilisateurs un accs une exprience unique et un prix plus avantageux. Le plus rcent ajout la srie, le HUAWEI nova Y70 le tout nouveau-n de la famille Huawei avec la plus longue dure de vie de la batterie ; continue dans cette mme lance. Il est dot dune batterie de 6000mAh avec 22.5W de HUAWEI SuperCharge, un grand et magnifique cran de 6.75 de HUAWEI FullView , une configuration impressionnante de 48MP AI Triple Camera et une grande capacit de stockage avec 128GB.Dune dure de vie de batterie assez importante un rapport dcran lev, lappareil offre un mlange de fonctionnalits particulirement impressionnantes et innovantes qui rpondent aux exigences des utilisateurs, leur donnant un appareil pratique et de haute qualit avec suffisamment de place et despace pour donner un cours sans fin leur crativit. Nous avons eu loccasion de tenir ce tout nouveau bijoux entre nos mains et autant vous dire quil sagit bien dun smartphone dentre de gamme compltement hors du commun !HUAWEI nova Y70 sera disponible en vente en Tunisie partir du 9 aot 2022 en trois magnifiques coloris : Pearl White, Crystal Blue et Midnight blackLa batterie de 6000 mAh du HUAWEI nova Y70 peut fournir jusqu 3 jours dutilisation optimale en une seule charge complte. Elle est galement dote dune grande autonomie grce la technologie dconomie dnergie intelligente IA de Huawei assurant ainsi la consommation et lutilisation efficace du smartphone. De plus, le HUAWEI nova Y70 regorge de 22,5 W HUAWEI SuperCharge permettant aux utilisateurs de visualiser de faon continue une vido de trois heures en une charge de seulement dix minutes. Cela se rvle comme un gain de temps prcieux mais surtout, un rel avantage car avec cette batterie, plus besoin de se proccuper de devoir manquer de batterie mme lextrieur. Cela donne galement place plus de divertissements et plus de dtentes pendant les vacances et les voyages.Le HUAWEI nova Y70 dispose dun cran HUAWEI FullView de 6,75 pouces, un cran plus grand que ceux de tous les modles prcdents. Avec un tel cran, lutilisateur pourra bnficier dune exprience visuelle impressionnante que ce soit pour jouer des jeux, interagir ou tout simplement regarder des vidos. Le design de lcran la fois simple et classique vous permettra de profiter au maximum de votre nouveau smartphone. De plus, le rapport dcran qui est de 90,26%-, offre aux utilisateurs une exprience visuelle totalement riche et immersive.La triple camra AI sur lappareil permet davoir un rendu poustouflant et de qualit. Elle est compose dune camra principale haute rsolution de 48 MP, dune camra ultra grand angle de 120 5 MP et dune camra de profondeur de 2 MP. Lappareil photo principal permet dapporter plus de lumire vos photos corrigeant ainsi tous problmes lis lclairage. Avec ce dispositif, nullement besoin de sinquiter en ce qui concerne le rendu de vos images quelles aient t captures en portrait ou en paysage. La camra ultra-grand angle est tout simplement parfaite et adapte pour toutes vos photos de groupe. Quant la camra de profondeur, elle vous permettra de vous mettre en valeur grce leffet flouteur darrire-plan et son imagerie 3D de haute qualit. Avec la Triple Camera de Huawei, vous possdez tout ce dont vous avez besoin pour des photos et des images incroyables dune qualit tonnante.Le HUAWEI nova Y70 est dot de 128 Go de stockage qui peuvent stocker jusqu 170 sries, 13 000 chansons et plus de 60 films. En plus de cette capacit tout fait incroyable, les utilisateurs pourront encore bnficier de stockage supplmentaire en cas de besoin au travers de lutilisation dune carte MicroSD qui leur fournira jusqu 512 Go de plus. En outre, la technologie de compression EROFTS aidera tlcharger du contenu rapidement et facilement. Avec cette grande capacit de stockage, les utilisateurs nont pas sinquiter de prendre trop de photos ou de tlcharger des tonnes dalbums de musique.LAppGallery fiable, innovante, conviviale et scurise est disponible sur le HUAWEI nova Y70 permettant aux utilisateurs de naviguer, explorer, trouver et tlcharger aisment un large ventail dapplications de haute qualit.Bien que toutes ces fonctionnalits soient excellentes en elles-mmes, elles sajoutent un tout parfait compos dune batterie fiable avec HUAWEI SuperCharge, un vaste cran daffichage, une camera impressionnante et un grand espace de stockage. Ensemble, ces caractristiques font du HUAWEI nova Y70 lun des smartphones dentre de gamme les plus impressionnants que vous puissiez obtenir aujourdhui.