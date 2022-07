Meta annonce les gagnants du tout premier Global Spark AR Challenge

Communiqué de Presse -

Aujourd'hui, Meta a révélé les gagnants du premier défi Spark AR au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, en collaboration avec le UAE National Program for Coders, le Museum of the Future et Lenslist. Au cours de cette compétition de trois semaines, des créateurs du monde entier ont soumis plus de 400 effets, afin de montrer leur créativité en utilisant les dernières fonctionnalités de Spark AR et en concourant pour avoir une chance de gagner des prix en espèces s'élevant à plus de 50 000 USD.Depuis la clôture des inscriptions le 19 juin, le jury, composé d'experts d'Accenture, d'Emirates Airline, du Musée du Futur, de Lenslist et de Meta, s'est attelé à l'évaluation des candidatures. Tout au long du processus, les juges ont été époustouflés par la qualité et la créativité des candidatures. La séléction des gagnants a été basée sur quatre critères : Savoir-faire, Originalité, Créativité et Thèmatique.Deux thèmes clés définis par les partenaires stratégiques du concours, Emirates Airline et Accenture, ont façonné le concours : les participants devaient créer des effets de réalité augmentée autour du thème "Mobilité de demain" pour Emirates Airline et du thème "Opportunités du futur" pour Accenture.Premier prix (6 000 USD) : “Fly Above The Future” par Syaoki BiekDeuxième prix (3 000 USD) :“Airplane Invisible” par Munik Carvalho“spacesky:mars” par Domenico Amalfitano“TRAVEL FOR ALL” par Kenichiro TakamatsuTroisième prix (1 000 USD) :“Airport of Future” par Anastassiya Marchenko“Future trips” by Flavia Freire Carneiro“i c e Entertainment” par Elsa Elsa“Clouds Art Gallery'' par Kazumi Sato“Space Jellyfish” par Viacheslav Sirman“future hangar” par Danilo TeixeiraPremier prix (6 000 USD) : “VR Gaming ROOM” by Safa Hadil NaniDeuxième prix (3 000 USD) :“Cyber ​​Vibraphone” par Space Joe“Space Lecturer 2023” par Kauri Beguely“Future Science” par Reem ChalakTroisième prix (1 000 USD) :“The Ufo Builder!” par Julian Pratama Ashidik“Future Dermo 🕶️” par Emilio Vegas“AR interview” par Amir Orozobekov“Robot Factory effect” par Djanilson Lopes“Future Laboratory” par Mariia Silich“AR Medical training” par Tobias Mosart