Talan rend hommage au talent en célébrant Ons Jabeur, la meilleure joueuse arabe et africaine de tout les temps

Communiqué de Presse -

..





Il est à rappeler que Talan Tunisie, a cru en Ons Jabeur, meilleure joueuse arabe et africaine de tous les temps et l’a soutenu depuis février 2022 voyant en elle toutes les compétences qui lui permettent de se distinguer et de franchir les meilleurs classements mondiaux.déclare Mehdi Houas, président du groupe Talan.Outre son sponsoring du Stade Français Rugby, Talan a une strategie RSE diversifié et solide. Talan s’est engagé depuis ses débuts dans un nombre important d’initiatives sociétales sur des thématiques comme l’inclusion, la présence des Femmes dans le Numérique, l’éducation, le sport, le bien-être des collaborateurs, etc.confirme Ons Jabeur.La cérémonie s’est achevée par la remise de Talan Tunisie d’un chèque d’un montant de 120 000TND à l’association TUNESPOIR, conformément au jeu lancé au cours du tournoi wibledon qui consiste à verser 800 euros pour chaque ace et amorties (21 ACES et 35 AMORTIES). Le montant de 60 000TND a été doublé par le fond international Towerbrook, actionnaire du groupe Talan pour contribuer aux frais de rénovation du lycée internat secondaire de Bargou (gouvernorat de Siliana). Une distinction à la fois sportive et humanitaire.Bravo championne